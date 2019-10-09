Турция начала новую бойню в Сирии: что известно на данный момент

Началось. Президент Турции Реджеп Эрдоган отдал своим войскам приказ атаковать сирийских курдов. Сообщил он это в стиле Дональда Трампа, опубликовав на разных языках посты в Twitter: «Вооруженные силы Турции вместе с «Сирийской национальной армией» начали операцию против террористических организаций PKK/YPG и ИГ1 на севере Сирии. Наша цель - разрушить террористический коридор возле нашей южной границы и обеспечить мир и спокойствие в регионе».

Лидеры всех заинтересованных государств (Россия, Британия, Германия, Франция, Италия, а также генсеки НАТО и ООН) были извещены о начале бойни лично Эрдоганом. А с США, считавшимися до недавних пор главным союзником курдов, не только поделились информацией, но и согласовали нападение. Штаты официально подтвердили, что не будут помогать своим сирийским партнерам. И так они поступают уже который раз.

Обмен пощечинами

Операция «Источник мира» (или «Родник мира») началась с города Рас аль-Айн в провинции Хасака. По курдам ударили ВВС (работают 25 самолетов) и артиллерия. Под огнем также оказались населенные пункты Тель-Абьяд и Айн-Исса. Как сообщают некоторые сирийские СМИ, атакованы были КПП, зернохранилища и склад боеприпасов. Телефонная связь была заглушена, чтобы не дать курдам эффективно бороться с наступлением.

Впрочем, SDF («Демократические силы Сирии», костяком которых являются курдские YPG) в долгу не остались - в ответ они обстреляли турецкий город Нусайбин, а также объявили всеобщую мобилизацию. Пока же боеспособные курды и курдянки стягиваются к сирийско-турецкой границе, их военачальники сжигают в штабах секретные документы. Ну а те, кто воевать не может - женщины, дети и старики - стали массово покидать атакованные территории. По предварительным данным, несколько приграничных деревень уже напоминают города-призраки. Это к вопросу о том, с кем и как борется Анкара.

Турецкая геббельсовщина

Военная операция тщательно прорабатывалась не только с военной и дипломатической точек зрения, но и с информационной. Соцсети буквально захлебнулись в постах с призывами, лозунгами и даже инфографикой, где доступным языком (причем не только турецким) объясняются цели и задачи операции «Источник мира».

Методичка сводится к нескольким примитивным аргументам: Во-первых, YPG (Отряды народной самообороны — боевое крыло курдской партии Демократический союз (PYD)) - то же самое, что «Рабочая партия Курдистана», признанная в Турции террористической организацией).

Во-вторых, бойцы YPG/PKK используют населенные пункты в качестве живого щита (так, видимо, Анкара намерена объяснять жертвы среди мирного населения), а детей как пушечное мясо (террористы ИГ и ССА делают то же самое, но это турков не смущает).

Ну и в-третьих, курды оккупировали часть Сирии, и в Анкаре на самом деле просто хотят вернуть сирийцев домой. В том числе и тех, которые проживают сегодня в турецких городах. Тут, впрочем, встает логичный вопрос: ну вернутся назад 10-15% беженцев с севера Сирии. А что делать жителям других провинций? Эти нюансы турецкие агитброшюры опускают.

Кроме того, в сети активно распространяются пропагандистские видеоролики, демонстрирующие подготовку Турции и ее союзников к военной операции. А турецкие СМИ в режиме нон-стоп ведут прямую трансляцию с места событий. Как говорится, кому война, а кому - ток-шоу.

Международная реакция

Британия и Франция требуют собрать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Сирии. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер призвал Турцию остановить операцию. По его словам, Европа не намерена платить за так называемую "зону безопасности". В США тоже не все довольны таким стечением обстоятельств - больше всех протестует Пентагон. Иран призвал Анкару пересмотреть свою позицию. Сирия тоже выступила против.

Ну а Москва отреагировала достаточно сдержанно. Президент Путин призвал Турцию тщательно взвесить ситуацию и действовать без ущерба общему делу. Имеются в виду договоренности в рамках Астанинского процесса.

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1 Организация запрещена на территории РФ.