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Поклонская назвала провокацией допрос Юмашевой в США

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Поклонская назвала провокацией допрос Юмашевой в США

Москва, 9 октября. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США.

Поклонская отметила, что Юмашева расскажет, что произошло, на заседании комитета Госдумы.

«Конечно, это провокация. Я полностью поддерживаю Володина (председателя Госдумы Вячеслава Володина – Прим. ред.), который именно так прокомментировал инцидент. Это не красит наших партнеров за рубежом. От таких поступков страдает их авторитет», — заявила Поклонская.

Депутат отметила, что спецслужбы США совершили ошибку, и, скорее всего, сами это осознают. Решение об ограничении поездок депутатов в США будет приниматься председателем Госдумы, добавила Поклонская.

Напомним, Инга Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», целью которого является укрепление взаимопонимания между народами РФ и США. В аэропорту Нью-Йорка у нее забрали документы и отвели на часовой допрос сотрудника ФБР, который впоследствии предложил продолжить разговор в неформальной обстановке.

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