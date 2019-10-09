Поклонская объяснила идею перенести штаб-квартиру ООН в Крым

Москва, 9 октября. Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская объяснила свое предложение перенести штаб-квартиру ООН в Крым желанием снять все спекуляции по крымской теме. С таким заявлением она выступила в интервью «ДумаТВ».

«Чтобы снять вопрос спекуляций по крымской теме, чтобы все увидели Крым, чтобы все окунулись в атмосферу российского Крыма», — сказала парламентарий, отвечая на вопрос, почему она предложила перенести штаб-квартиру ООН на полуостров.

По мнению Поклонской, у иностранных политиков, которые посетили бы полуостров, отпали бы все вопросы по Крыму, о которых говорил украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления в ООН.

Крым — российский и другим быть не может, констатировала член Госдумы. Она напомнила, что полуостров, когда еще был в составе Украины, обладал независимостью, которую постепенно начали отнимать в одностороннем порядке.

Поклонская подчеркнула, что крымчане провели референдум, чтобы «защититься от преступников, которые пришли к власти в результате государственного переворота».

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина, несмотря на законное воссоединение Крыма и России, решение крымчан не признает.