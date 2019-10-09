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Поклонскую рассмешил вопрос, «досидит» ли Зеленский до конца срока

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Поклонскую рассмешил вопрос, «досидит» ли Зеленский до конца срока

Москва, 9 октября. Время покажет, сможет ли глава Украины Владимир Зеленский быть у власти весь свой президентский срок, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью «ДумаТВ».

Вопрос, «досидит» ли Зеленский на посту, вызвал у Поклонской улыбку. Она объяснила, что слово «досидит» «по-прокурорски ассоциируется совершенно прямолинейно».

Парламентарий отметила, что украинскому президенту следует плодотворно работать и выстраивать отношения с другими государства, в том числе с Россией.

«Зеленский должен восстанавливать утраченные отношения, которые уверенно сломали предыдущие власти», — объяснила Поклонская.

Зеленскому необходимо выполнить свой долг перед народом, который оказал ему огромное доверие и «поручил ответственную работу управлять своей страной и заботиться о благе Украины и украинского народа», подчеркнул депутат Государственной думы.

«Время покажет», — заключила Поклонская, отвечая на вопрос, останется ли украинский президент на своем посту до конца срока.

Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. Во втором туре он выиграл у бывшего лидера страны Петра Порошенко, набрав более 73% голосов избирателей. 

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