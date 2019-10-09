Эрдоган начал военную операцию в Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Эрдоган объявил начало военной операции в Сирии

Этого ждали, но не хотели — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт военной операции на севере Сирии. Миссия Анкары в арабской республике получила красивое название «Источник мира», хотя ясно, что докопаться до источника благоденствия будет совсем непросто. Против турецкого вторжения выступили даже давние противники: официальный Дамаск и его вооруженная оппозиция — альянс «Демократических сил Сирии», который представлен курдами и, по мнению Эрдогана, напрямую связан с террористами. Цели турецкий лидер заявляет исключительно мирные — создание гуманитарной зоны для беженцев. Но, похоже, это грозит большой войной. Свою позицию на этот счет уже озвучили в российском МИД:

«Наша позиция однозначно исходит из необходимости решать все проблемы этой части САР через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые традиционно на этой территории проживают. Считаем по-прежнему, что это единственный путь, который позволит добиться устойчивой стабилизации обстановки. Мы услышали вчера заявления официальных лиц в Дамаске и представителей курдов о том, что они готовы к такому диалогу. Будем стараться максимально содействовать началу такого предметного разговора и рассчитываем, что он будет поддержан всеми основными внешними игроками», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

К слову, Вашингтон, еще один внешний игрок, действия Эрдогана не поддержал. Но, как выяснилось, только на словах. Войска США предпочли не защищать своих союзников (курдов) и просто покинули опасную зону на севере Сирии. Американский лидер Дональд Трамп заверил: Штаты обеими руками за курдов, но по факту, кроме моральной поддержки, ничего не предложил. СМИ тем временем сообщают, что авиаудары Турции уже пришлись по городу Рас-аль-Айн в Хасаке, населенным пунктам в провинции Ракка и другим территориям. И это, судя по всему, лишь начало.