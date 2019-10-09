Эрдоган начал военную операцию в Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Эрдоган объявил начало военной операции в Сирии
Этого ждали, но не хотели — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт военной операции на севере Сирии. Миссия Анкары в арабской республике получила красивое название «Источник мира», хотя ясно, что докопаться до источника благоденствия будет совсем непросто. Против турецкого вторжения выступили даже давние противники: официальный Дамаск и его вооруженная оппозиция — альянс «Демократических сил Сирии», который представлен курдами и, по мнению Эрдогана, напрямую связан с террористами. Цели турецкий лидер заявляет исключительно мирные — создание гуманитарной зоны для беженцев. Но, похоже, это грозит большой войной. Свою позицию на этот счет уже озвучили в российском МИД:
«Наша позиция однозначно исходит из необходимости решать все проблемы этой части САР через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые традиционно на этой территории проживают. Считаем по-прежнему, что это единственный путь, который позволит добиться устойчивой стабилизации обстановки. Мы услышали вчера заявления официальных лиц в Дамаске и представителей курдов о том, что они готовы к такому диалогу. Будем стараться максимально содействовать началу такого предметного разговора и рассчитываем, что он будет поддержан всеми основными внешними игроками», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.
К слову, Вашингтон, еще один внешний игрок, действия Эрдогана не поддержал. Но, как выяснилось, только на словах. Войска США предпочли не защищать своих союзников (курдов) и просто покинули опасную зону на севере Сирии. Американский лидер Дональд Трамп заверил: Штаты обеими руками за курдов, но по факту, кроме моральной поддержки, ничего не предложил. СМИ тем временем сообщают, что авиаудары Турции уже пришлись по городу Рас-аль-Айн в Хасаке, населенным пунктам в провинции Ракка и другим территориям. И это, судя по всему, лишь начало.
Двое стали жертвами стрельбы в немецком Галле
Сегодня выстрелы слышны не только в Сирии, но и в Германии. По предварительным данным, два человека погибли в Галле — стрелок открыл огонь из автомата недалеко от местной синагоги. В СМИ появляется противоречивая информация о том, что преступников было как минимум двое, и один из них задержан. Некоторые очевидцы также рассказали о захвате заложников и о том, что нарушители спокойствия хорошо вооружены. Вполне возможно, что место преступления выбрано неслучайно: сегодня в еврейском календаре значится важный для иудеев религиозный праздник Йом-Киппур (или День искупления). Но связано ли это с мотивами убийцы, пока неясно. О количестве пострадавших также ничего не сообщается. Сейчас район оцеплен полицией, стражи порядка призывают горожан не выходить на улицы и сохранять бдительность.
«Нобель» по химии выиграли Гуденаф, Уиттингем и Йошино
Королевская академия наук Швеции огласила имена новых нобелевских лауреатов. На сей раз по химии. Как и в предыдущих номинациях, сегодня успех тоже праздновали трое. Но, в отличие от физиков, награду (около $900 тыс.) разделили поровну. Успех праздновали американец Джон Гуденаф, британец Стенли Уиттингем и японец Акира Йошино — за разработку литий-ионных батарей. Хотя нобелевский комитет поэтично замечает, что все трое создали ни много ни мало «перезаряжаемый мир» и заложили основу «беспроводного общества»: сегодня легкие, но мощные батареи используются почти повсеместно, от ноутбуков до электромобилей. В заслуги ученым ставят и то, что их труды позволили создать коммерчески успешные образцы, вышедшие на рынок с 1991 года. Призеры-химики давно признаны в научном мире. Йошино — 71 год, Уиттингему — 77. Но Гуденаф в этой группе оказался не только самым опытным ученым, но и, как сообщают СМИ, самым возрастным нобелевским лауреатом за всю историю. Сейчас ему 97 лет. Официальная церемония награждения традиционно пройдет в годовщину смерти Альфреда Нобеля, 10 декабря. А до этого еще станут известны победители премии мира, по литературе и экономике.