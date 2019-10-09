Мирные жители Сирии погибли при обстреле ВВС Турции

Дамаск, 9 октября. Курдские вооруженные формирования из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщили о гибели двух местных жителей при обстреле ВВС Турции города Рас-аль-Айна.

Курдские отряды сообщили, что погибшие были жителями деревни, расположенной к западу от Рас-аль-Айна. Еще двое мирных жителей оказались ранены.

Ранее сообщалось, что населенный пункт провинции Хасака стал первой жертвой начала артиллерийского обстрела со стороны Турции.

Сирийский телеканал сообщает, что курдские формирования SDF в ответ на авиаудары Анкары начали вести обстрел по турецким городам Нусайбину и Джейланпынару. Также курды нанесли артиллерийский удар по позициям Вооруженных сил Турции, расположенным в районе сирийского города Эль-Маликия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение о начале военной операции «Источник мира» с целью очистки сирийской территории, расположенной рядом с Турцией, от вооруженных курдских формирований.

Ранее ВВС Турции нанесли удары по сирийским городам Рас-аль-Айн, Телль-Абъяд и Айн Исса.