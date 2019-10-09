Восточная Сирия отвечает курдам войной на оккупацию SDF

Армия Турции начала военную операцию против курдских отрядов на севере Сирии. В то же самое время проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) грозит опасность с другой стороны — на обширных территориях за Евфратом крепнет сопротивление арабских племен, и они с ненавистью относятся к оккупантам, которых привели американцы.

Эскалация напряженности на подконтрольных SDF территориях продолжается. Курдские «военные советы», контролирующие повседневную жизнь в регионе, и коалиция против террористов ИГИЛ1, сформированная США и принимавшая самое активное участие в бомбардировках сирийских городов, попавших под власть запрещенного в РФ «Исламского государства»1 — и в первую очередь бывшей столицы «халифата» Ракки — не предпринимают никаких шагов для восстановления разрушенной инфраструктуры в регионе, сосредоточившись на нелегальной добыче сирийской нефти.

Стоит отметить, что после завершения операции по освобождению города (которую в Пентагоне называли «гениальнейшей военной операцией последних лет») ООН признала непригодной для жизни более 80% территории Ракки. Критическая ситуация сложилась в провинциях Хасака, Ракка, а также в той части провинции Дейр-эз-Зор, которая находится на восточном берегу Евфрата.

Население этих районов остро нуждается в гуманитарной помощи и предметах первой необходимости, — однако денежные средства, которые выделяет ряд благотворительных организаций, просто разворовываются.

Одним из важнейших очагов напряженности остаются нефтяные месторождения на востоке Сирии, которые попали сначала под контроль ИГИЛ, а после SDF. Чешский парламентарий, глава парламентского Общества дружбы с Сирией Станислав Гроспич в заявлении корреспонденту сирийского агентства SANA отметил, что западные СМИ «игнорируют то, что террористы при поддержке оккупационных сил США контролируют ряд нефтяных месторождений в Сирии». Эту ситуацию член парламента назвал позорной.

На подконтрольных курдам территориях не прекращаются атаки так называемых «спящих ячеек» террористов ИГИЛ, специально подготовленных для того, чтобы вести террористическую войну после разгрома «халифата» к востоку от Евфрата. Боевики, сохранившие значительные запасы оружия и взрывчатки и зачастую пользующиеся поддержкой местного населения, атакуют отряды SDF и силы внутренней безопасности «Асайиш». Зачастую жертвами этих атак становятся мирные жители, нередко дети.

Действия коалиции и SDF встречают яростное сопротивление со стороны коренного арабского населения. В Заевфратье возникли несколько вооруженных формирований, которые публично выразили свою поддержку правительству Башара Асада и Сирийской арабской армии, наиболее известное из которых — «Народное сопротивление восточных районов».

В своем официальном заявлении ополченцы подчеркнули: они не потерпят присутствия в Сирии оккупационных сил и будут атаковать курдские вооруженные формирования и американские войска до тех пор, пока пришельцы не уйдут с сирийской земли.

Слова лидеров этой вооруженной группы не расходятся с делом. Так, вчера повстанцы из НСВР взорвали фугас на маршруте движения автомобиля с бойцами SDF близ населенного пункта Аль-Аджиль в провинции Ракка, и осуществили ряд вооруженных нападений на курдские блокпосты в городах Аль-Бусайра и Хараидж. В результате столкновений убито трое и ранено шесть бойцов SDF. И это не первое нападение на курдские отряды: за последний месяц зафиксировано более 70 диверсий против SDF. Только с начала октября произошло более десяти террористических актов, в результате которых убиты восемь и ранены более десяти курдских бойцов. В ответ на это курды вводят новые драконовские меры по контролю порядка в регионе и проводят одну за другой операции по захвату подозреваемых в нападениях арабов. Это, естественно, только разогревает и без того накаленную ситуацию.

Таким образом, действия SDF на востоке Сирии привели к ожесточенному противодействию и ненависти со стороны арабского населения. Сейчас Заевфратье — зона междоусобной войны и взаимной ненависти между народами Сирии. Поддержка законного правительства в Дамаске там растет. Сейчас формируются условия для поэтапного возвращения региона под контроль Дамаска.

В интервью Федеральному агентству новостей эксперты неоднократно отмечали, что курды, придя по воле США на исконные территории арабских племен, собрали на себя всю ненависть местных жителей. В ближайшее время к востоку от Евфрата возможен «племенной взрыв» — и тогда могут даже возникнуть предпосылки для развернутых действий ИГИЛ.

«Выступления на востоке Сирии перейдут в вооруженное сопротивление. Выйдя из подполья в удачный момент, ИГИЛ может снова получить поддержку — материальную, оружием, людскими ресурсами — и начать действовать, — предупредил в беседе с ФАН член экспертного совета «Офицеры России» и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Методы, которые были использованы западной коалицией для борьбы с ИГ1, ведут к тому, что «Исламское государство» смогло оставаться в тлеющем состоянии. Если бы не было западной коалиции, Дамаск и Россия и с курдами бы договорились, и смогли бы установить мир на востоке Сирии. С поддержкой США курды вновь создали поводы для дестабилизации — именно это требуется США».

Сейчас, когда на север Сирии пришла Турция, которая намерена стереть курдские SDF и YPG с лица земли, опасность вооруженного выступления племен особенно высока, считает военный эксперт Борис Рожин.

«Антагонизм между арабами и курдами объективно существует. Он подпитывается и Дамаском, который настраивает арабов против курдского проекта, и идет давление по линии Турции, которая подпитывает разные исламистские туркоманские группировки, которые совершают теракты против курдов. Они поднимают брожение, пропагандируют в пользу Турции, которая якобы «защищает арабов», и против курдов, которые «не уважают арабское население, считают арабов людьми второго сорта». Это, в общем, довольно примитивная идеологическая линия, но она находит свою нишу в умах определенных слоев населения, — указал собеседник ФАН. — Это разнонаправленное давление — со стороны Турции, со стороны Сирии — достаточно серьезно осложняет ситуацию для курдов».

1 Организация запрещена на территории РФ.