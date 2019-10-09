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Восточная Сирия отвечает курдам войной на оккупацию SDF

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Восточная Сирия отвечает курдам войной на оккупацию SDF

Армия Турции начала военную операцию против курдских отрядов на севере Сирии. В то же самое время проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) грозит опасность с другой стороны — на обширных территориях за Евфратом крепнет сопротивление арабских племен, и они с ненавистью относятся к оккупантам, которых привели американцы.

Эскалация напряженности на подконтрольных SDF территориях продолжается. Курдские «военные советы», контролирующие повседневную жизнь в регионе, и коалиция против террористов ИГИЛ1, сформированная США и принимавшая самое активное участие в бомбардировках сирийских городов, попавших под власть запрещенного в РФ «Исламского государства»1 — и в первую очередь бывшей столицы «халифата» Ракки — не предпринимают никаких шагов для восстановления разрушенной инфраструктуры в регионе, сосредоточившись на нелегальной добыче сирийской нефти.

Восточная Сирия отвечает курдам войной на оккупацию SDF

Стоит отметить, что после завершения операции по освобождению города (которую в Пентагоне называли «гениальнейшей военной операцией последних лет») ООН признала непригодной для жизни более 80% территории Ракки. Критическая ситуация сложилась в провинциях Хасака, Ракка, а также в той части провинции Дейр-эз-Зор, которая находится на восточном берегу Евфрата.

Население этих районов остро нуждается в гуманитарной помощи и предметах первой необходимости, — однако денежные средства, которые выделяет ряд благотворительных организаций, просто разворовываются.

Одним из важнейших очагов напряженности остаются нефтяные месторождения на востоке Сирии, которые попали сначала под контроль ИГИЛ, а после SDF. Чешский парламентарий, глава парламентского Общества дружбы с Сирией Станислав Гроспич в заявлении корреспонденту сирийского агентства SANA отметил, что западные СМИ «игнорируют то, что террористы при поддержке оккупационных сил США контролируют ряд нефтяных месторождений в Сирии». Эту ситуацию член парламента назвал позорной.

Восточная Сирия отвечает курдам войной на оккупацию SDF

На подконтрольных курдам территориях не прекращаются атаки так называемых «спящих ячеек» террористов ИГИЛ, специально подготовленных для того, чтобы вести террористическую войну после разгрома «халифата» к востоку от Евфрата. Боевики, сохранившие значительные запасы оружия и взрывчатки и зачастую пользующиеся поддержкой местного населения, атакуют отряды SDF и силы внутренней безопасности «Асайиш». Зачастую жертвами этих атак становятся мирные жители, нередко дети.

Действия коалиции и SDF встречают яростное сопротивление со стороны коренного арабского населения. В Заевфратье возникли несколько вооруженных формирований, которые публично выразили свою поддержку правительству Башара Асада и Сирийской арабской армии, наиболее известное из которых — «Народное сопротивление восточных районов».

В своем официальном заявлении ополченцы подчеркнули: они не потерпят присутствия в Сирии оккупационных сил и будут атаковать курдские вооруженные формирования и американские войска до тех пор, пока пришельцы не уйдут с сирийской земли.

Восточная Сирия отвечает курдам войной на оккупацию SDF

Слова лидеров этой вооруженной группы не расходятся с делом. Так, вчера повстанцы из НСВР взорвали фугас на маршруте движения автомобиля с бойцами SDF близ населенного пункта Аль-Аджиль в провинции Ракка, и осуществили ряд вооруженных нападений на курдские блокпосты в городах Аль-Бусайра и Хараидж. В результате столкновений убито трое и ранено шесть бойцов SDF. И это не первое нападение на курдские отряды: за последний месяц зафиксировано более 70 диверсий против SDF. Только с начала октября произошло более десяти террористических актов, в результате которых убиты восемь и ранены более десяти курдских бойцов. В ответ на это курды вводят новые драконовские меры по контролю порядка в регионе и проводят одну за другой операции по захвату подозреваемых в нападениях арабов. Это, естественно, только разогревает и без того накаленную ситуацию.

Таким образом, действия SDF на востоке Сирии привели к ожесточенному противодействию и ненависти со стороны арабского населения. Сейчас Заевфратье — зона междоусобной войны и взаимной ненависти между народами Сирии. Поддержка законного правительства в Дамаске там растет. Сейчас формируются условия для поэтапного возвращения региона под контроль Дамаска.

В интервью Федеральному агентству новостей эксперты неоднократно отмечали, что курды, придя по воле США на исконные территории арабских племен, собрали на себя всю ненависть местных жителей. В ближайшее время к востоку от Евфрата возможен «племенной взрыв» — и тогда могут даже возникнуть предпосылки для развернутых действий ИГИЛ.

Восточная Сирия отвечает курдам войной на оккупацию SDF

«Выступления на востоке Сирии перейдут в вооруженное сопротивление. Выйдя из подполья в удачный момент, ИГИЛ может снова получить поддержку — материальную, оружием, людскими ресурсами — и начать действовать, — предупредил в беседе с ФАН член экспертного совета «Офицеры России» и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Методы, которые были использованы западной коалицией для борьбы с ИГ1, ведут к тому, что «Исламское государство» смогло оставаться в тлеющем состоянии. Если бы не было западной коалиции, Дамаск и Россия и с курдами бы договорились, и смогли бы установить мир на востоке Сирии. С поддержкой США курды вновь создали поводы для дестабилизации — именно это требуется США».

Сейчас, когда на север Сирии пришла Турция, которая намерена стереть курдские SDF и YPG с лица земли, опасность вооруженного выступления племен особенно высока, считает военный эксперт Борис Рожин.

«Антагонизм между арабами и курдами объективно существует. Он подпитывается и Дамаском, который настраивает арабов против курдского проекта, и идет давление по линии Турции, которая подпитывает разные исламистские туркоманские группировки, которые совершают теракты против курдов.

Они поднимают брожение, пропагандируют в пользу Турции, которая якобы «защищает арабов», и против курдов, которые «не уважают арабское население, считают арабов людьми второго сорта». Это, в общем, довольно примитивная идеологическая линия, но она находит свою нишу в умах определенных слоев населения, — указал собеседник ФАН. — Это разнонаправленное давление — со стороны Турции, со стороны Сирии — достаточно серьезно осложняет ситуацию для курдов».

Восточная Сирия отвечает курдам войной на оккупацию SDF

1 Организация запрещена на территории РФ.

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