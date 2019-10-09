Поклонская рассказала, когда Запад признает Крым частью России

Москва, 9 октября. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала, что люди на Западе уже признали Крым частью России. Политическое признание полуострова частью России является делом времени, добавила Поклонская.

«Запад, в целом, — люди, народ — они понимают и принимают факт возвращения Крыма. Это уже свершившийся факт. Призвание народное есть, а признание политическое колеблется от политических течений», — заявила Поклонская.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по результатам проведенного в регионе референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.