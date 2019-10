США захлестнули «стыдные» болезни — количество сифилитиков достигло рекордного уровня

Соединенные Штаты Америки переживают беспрецедентную вспышку венерических заболеваний — инфекций, передающихся половым путем (ЗППП). Рост венерических болезней в США идет по нарастающей: количество больных сифилисом, гонореей и прочими «стыдными» болезнями, передающимися половым путем, за последние несколько лет увеличилось многократно, достигнув рекордного уровня.

Об этом, в частности, говорится в статье «Как сифилис подкрался к американцам: США перестали серьезно относиться к ЗППП, и теперь страдают от последствий», опубликованной The Atlantic 8 октября. Вспышка сифилиса в США также стала темой отчета, опубликованной службой, отслеживающей рост заболеваний, передающихся половым путем.

Особую тревогу врачей вызывает рост на 40% такого редкого заболевания, как врожденный сифилис, когда заболевание передается ребенку от матери. По данным экспертов, последний раз подобное наблюдалось на исходе Великой депрессии в 1941 году.

Медики связывают бурное распространение в США венерических заболеваний с двумя причинами: повальной наркоманией и распространением однополых отношений. Это подтверждается тем, что наибольший рост числа венерических болезней зафиксирован среди молодых американцев от 15 до 24 лет. Это возраст наибольшей половой активности, наркомания также больше распространена среди молодежи (активные наркоманы просто не доживают до зрелого возраста).

Системный кризис

Один из ведущих религиозных деятелей Соединенных Штатов — евангелист Франклин Грэм — назвал высокую заболеваемость в Америке венерическими болезнями следствием «морального и духовного кризиса», поразившего Соединенные Штаты.

.@CDCgov announced yesterday that our nation has set another record, but it’s not one to celebrate. Last year nearly 2.3 million cases of sexually transmitted diseases were diagnosed in the U.S. That broke the record set in 2016 by nearly 200K cases. 1/3 https://t.co/Y1MO1uTvtc — Franklin Graham (@Franklin_Graham) 29 августа 2018 г.

Однако помимо этого есть еще одна, не менее веская причина превращения США в «Сифилитические» Штаты Америки. Дело в том, что хваленое американское здравоохранение просто не справляется с ситуацией. Несмотря на то, что суммарные траты американцев на профилактику, диагностику и лечение венерических заболеваний достигают фантастических 16 млрд долларов в год, разбалансированная и неповоротливая медицинская система США просто не способна решить эту проблему. Поэтому заболеваемость в Америке ЗППП только растет.

An STD expert says that @POTUS should declare this a public health crisis. I believe what America has is a moral crisis and a spiritual crisis. And it manifests itself in many ways, including this public health crisis. 2/3 — Franklin Graham (@Franklin_Graham) 29 августа 2018 г.

Эксперты напоминают: резкий рост венерических болезней, которые в развитых странах давно считаются побежденными и которые относительно хорошо лечатся, — это первый признак системного кризиса и снижения качества жизни.

Полную победу над сифилисом американская медицина провозгласила еще в 1950-х годах, однако сегодня, вследствие крупных провалов в социальной политике, это заболевание фактически переживает в США второе рождение. Об этом в частности говорится в статье «Политика — это лучшее объяснение растущего кризиса с венерическими болезнями».

The Bible says, “that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.” (Romans 10:9-10) — Franklin Graham (@Franklin_Graham) 29 августа 2018 г.

Вслед за сифилисом — СПИД

На фоне ухудшающегося положения в сфере здравоохранения в некоторых американских штатах вслед за ростом числа заболевших сифилисом, гонореей, хламидиозом и другими половыми инфекциями пришла волна СПИДа —заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

По части роста ВИЧ/СПИД лидируют северные либеральные штаты — Огайо и Массачусетс, которые считаются вотчиной последователей Демократической партии, давшей Америке 44-го президента Барака Обаму и его последовательницу — Хиллари Клинтон.

Как ни стараются официальные службы не афишировать основной источник этой проблемы, он известен: это формальная легализация однополых отношений и навязывание ЛГБТ-культуры американскому обществу, в первую очередь молодежи. Согласно исследованиям, практически каждый пятый американский мужчина гомо- или бисексуал является носителем ВИЧ, причем половина зараженных не знает о своем положительном ВИЧ-статусе.

Забыв о толерантности, The Guardian отмечает, что болезни и эпидемии в Америке, к сожалению, имеют «цвет». Основными жертвами эпидемии ВИЧ/СПИД, захлестнувшей США, — становятся черные мужчины-гомосексуалы, отмечают авторы исследований.

По мнению экспертов, это прямое следствие социальных экспериментов демократов, подвергших опасности здоровье нации, которые проводились во времена президентства Обамы.

Провал здравоохранения в США

Бюджетные траты на здравоохранение, которые в Соединенных Штатах всегда были мизерными, последовательно сокращались при президенте Обаме и продолжают урезаться при нынешнем хозяине Белого дома — 45-м президенте США Дональде Трампе.

Частная страховка, как правило, не покрывает обследование на венерические заболевания, поэтому все «стыдные» болезни выявляются только на поздних стадиях, когда процесс уже запущен, а лечение предстоит длительное и тяжелое, с большим количеством побочных эффектов.

При этом СМИ не скупятся на апокалиптические прогнозы по этому поводу, провоцируя напряжение в обществе. Тем не менее, как ни велико нежелание слышать горькую правду, медики предупреждают: продолжающееся игнорирование этой проблемы приведет к настоящей эпидемии сифилиса, что будет означать только одно: самая богатая страна планеты по этому постыдному показателю окончательно сползла к уровню стран третьего мира.