Сирийский депутат обвинил Турцию в попытке оккупировать территорию САР

Дамаск, 9 октября. Депутат народного совета САР Маха Шбиб считает, что военная операция Турции направлена на оккупацию северных районов Сирии.

По его словам, Анкара намерена оккупировать приграничные с Турцией районы Сирии, чтобы разделить республику на две части и усилить свое влияние в регионе.

«Разделение северо-востока Сирии не покидало мысли Эрдогана ни на час. После всех международных конференций, которые проходили, он либо начинал военную операцию, либо оказывал поддержку террористам. Его амбиции заключаются в захвате части Сирии», — пояснил парламентарий.

Шбиб также добавил, что для проведения антитеррористической операции на территории Сирии власти Турции должны координировать свои действия с Дамаском, однако турецкая сторона не сделала этого, что подтверждает оккупационную направленность очередной военной операции Анкары.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции Анкары на северо-востоке Сирии. По его словам, Анкара планирует очистить приграничные с Турцией районы Сирии от курдских вооруженных формирований, чтобы создать там зону безопасности. После этого турецкие ВВС и артиллерия нанесли удары по сирийским городам Рас-аль-Айн, Айн Исса и Телль-Абъяд.

Еще до начала операции власти США заявил, что американские военные не будут принимать участие в турецкой военной операции. Кроме того, Вашингтон заявил о выводе американских войск из зоны проведения турецкой операции в Сирии.