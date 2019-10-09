Турция нанесла удары по позициям курдов в районе сирийской Хасаки



Дамаск, 9 октября. ВВС Турции нанесли удары по позициям курдов в пригородах провинциального центра провинции Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило местное информационное агентство SANA.

Уточняется, что воздушной атаке подверглись также пригороды Аль-Салихия и Аль-Джарудия. По данным источника агентства, в ответ курды обстреляли турецкий пограничный город Нусайбин. При этом никакой поддержки со стороны США курдские формирования не получили, несмотря на заверения американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон продолжит оказывать им помощь.

И это уже второй прокол США в отношении своих последних военных союзников в САР. Первым стало решение Трампа вывести американские войска из САР. «Силы демократической Сирии» (СДС), основу которой опять же составляют курды, расценили этот шаг «как предательство и удар кинжалом в спину». Теперь курды вынуждены просить защиты от Турции у Москвы и Дамаска.

О планирующейся военной операции созданию зоны безопасности в САР турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил 5 октября. Решение об этой буферной зоне было принято Анкарой и Вашингтоном еще в 2013 году, но дальше этого стороны не продвинулись и не смогли согласовать даже предварительный план действий. В итоге Эрдоган заявил, что Турция будет действовать самостоятельно.

Отметим, что власти Сирии выступают против соглашения США и Турции. Официальный Дамаск неоднократно отмечал, что действия Анкары и Вашингтона нарушают суверенитет и территориальной целостности республики и противоречат принципам международного права.