Жители Украины остались без лекарств из-за бездействия Минздрава

В Киеве сразу несколько пациентских организаций устроили пикет у здания кабинета министров страны. Участники акции заявили, что новое руководство министерства охраны здоровья (МОЗ) блокирует закупки редких и дорогих лекарств. В результате тысячи пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями оказываются обречены на мучительную смерть. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По данным организаций «100% жизни» и «Пациенты Украины», сейчас из-за бездействия властей оказались заблокированы поставки по целому ряду лечебных направлений. Среди них — онкология, торсионная дистония, рассеянный склероз, ювенильный ревматоидный артрит, эндопротезы, донорство, диагностика ВИЧ, антиретровирусная терапия, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.

На акцию протеста собрались как родственники больных, так и сами пациенты с онкологическими заболеваниями, ревматоидным артритом и другими тяжкими недугами. В отличие от обычных протестов, эти люди не били в барабаны, не дудели в дудки и даже не кричали в мегафон. Они держали плакаты с надписями «Минздрав — дно», «МОЗ, где мои лекарства?», «Кабмин, разблокируй поставки лекарств!» и «Пока МОЗ молчит, пациенты умирают». При взгляде на плакаты в руках у молча стоящих инвалидов становилось жутко.

Глава пациентской организации «100% жизни» Дмитрий Шерембей описал ситуацию так: сейчас украинские пациенты с рядом тяжелых заболеваний вынуждены прерывать лечение, так как в медучреждениях нет для них нужных препаратов. Эта ситуация сложилась из-за того, что закупленные лекарства «застряли и не доехали до больных».

«Еще в августе руководство МОЗ должно было подписать документы, чтобы лекарства поставили в больницы. Однако чиновники за полтора месяца не подписали ни одной бумаги! Это привело к тому, что вся логистика доставки медикаментов сломана, сотни пациентов не могут лечиться и, как следствие, многие из них умирают без жизненно необходимых лекарств! Это происходит на наших глазах, и это трудно назвать иначе, чем истреблением больных украинцев!» — с горечью заявил он.

По словам активистов организации «Пациенты Украины», в Минздраве до сих пор не подписаны графики поставки важнейших препаратов, соглашения с международными организациями и т. д. А новое руководство МОЗ почему-то не отвечает на рабочие письма от международных организаций по закупкам лекарств.

«В итоге некоторые пациенты, которые остро нуждаются в продолжении лечения, вынуждены сами покупать для себя лекарства, которые стоят тысячи, а то и десятки тысяч гривен! Это либо разоряет их родственников, либо заставляет залезать в огромные, неоплатные кредиты. И эти человеческие трагедии мы видим своими глазами каждый день. Ежедневно из-за халатности чиновников на Украине умирают люди!» — заявил Дмитрий Шерембей.

Активисты сообщили, что даже в случае, если необходимые документы будут оперативно подписаны, лекарства попадут в больницы лишь через три-четыре недели.

«Мы неоднократно обращались в Минздрав, но результата не достигли. По сути, работа министерства стоит на паузе, что приводит к катастрофическим последствиям для сотен пациентов!» — грустно констатирует Шерембей.

Исполнительный директор организации «Пациенты Украины» Инна Иваненко заявила, что ситуация становится критической.

«Бюджетный год подходит к концу, и бездействие руководства МОЗ приведет к тому, что бюджетные средства, выделенные на лекарства для тяжелобольных, не будут освоены и просто сгорят в конце года! Мы и наши пациенты обращаемся к премьер-министру Украины Гончаруку с просьбой взять под личный контроль ситуацию с закупками в Минздраве и наладить их в срочном порядке! Спасите людей, ведь они ежедневно умирают!» — попросила она.

Митингующие передали в кабмин письмо с требованием «перестать их убивать». Это подействовало — примерно через час после начала пикета к протестующим вышел первый замминистра здравоохранения Андрей Семиволос. Он заявил, что «все соответствующие документы по закупкам и поставкам лекарств подписаны несколько дней назад». Однако копий этих документов чиновник не показал. Манифестанты, не поверив ему на слово, еще около часа стояли перед кабмином, жалуясь журналистам на свои беды.

Напомним, на Украине цены на лекарства растут постоянно, причем намного быстрее инфляции, свидетельствуют эксперты Экономического дискуссионного клуба (ЭДК). По их подсчетам, средняя стоимость минимальной корзины лекарств из 20 позиций, перечень которых определен кабмином, выросла за год на 11%. Сейчас минимальный набор лекарств для украинца обойдется ему в среднем в 413 гривен. Причем самая дорогая «аптечка» — в Киевском регионе (452 гривны), а самая дешевая — в Донецкой области (382 гривны).