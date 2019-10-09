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Суд заочно арестовал украинского пранкера Вольнова за оправдание терроризма

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Суд заочно арестовал украинского пранкера Вольнова за оправдание терроризма

Москва, 9 октября. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова, известного как Евгений Вольнов. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму.

Согласно постановлению суда, украинца помесят под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на российской территории.

Кувикову было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма с помощью Интернета. Он объявлен в международный розыск, сообщил «Интерфакс».

В прошлом году суд уже арестовывал украинца заочно по обвинению в экстремизме, напомнила «Газета Кемерова». По версии следствия, Кувиков распространял ложные сведения о количестве жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», вводя родных и близких погибших и пострадавших в заблуждение, и таким образом пытался дестабилизировать ситуацию.

Пожар в «Зимней вишне» случился 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них – дети, пишет Deita.ru. Было возбуждено уголовное дело.

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Источник: Интерфакс
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