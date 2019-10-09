Ходаковский раскрыл смысл отвода вооружений в Донбассе

Отведение техники и вооружений либо его бойкот дадут возможность сделать вывод о том, какие политические силы на Украине одерживают на данный момент верх. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал общественный и политический деятель Донецкой Народной Республики, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, позывной Скиф.

«Для нас очевидно усиление внутриукраинского противостояния, — заявил он. — Ни в одном из лагерей нет наших друзей, но ряду сил выгодно снижение напряженности на Востоке по собственным конъюнктурным соображениям. Назовем их силами, стремящимися к большей самостоятельности в вопросах внутренней и внешней политики Украины, в том числе и в выстраивании отношений с Россией, что невозможно без подвижек на восточном военно-политическом фронте».

По мнению собеседника ФАН, в то же самое время другие силы, которые привыкли видеть в Украине только инструмент геополитического противоборства, опираясь на подконтрольный им ресурс, прежде всего радикалов-националистов, пытаются заставить страну отыгрывать выгодную им роль.

«Поэтому отведение или его бойкот станут для нас признаком победы на данном отрезке тех или иных сил. Как это будет и кто одержит верх — посмотрим через два дня. Но уже сегодня понятно, что такое технически незначительное событие будет иметь серьезные последствия», — подытожил Ходаковский.

Напомним, сегодня, 9 октября, должно было состояться пробное отведение техники и вооружения в районе населенного пункта Золотое в ЛНР и близ населенного пункта Петровское в ДНР, которое было сорвано украинской стороной. Представители ДНР и ЛНР, ответственные за отведение сил, запустили на своих участках белые ракеты, однако украинская сторона это проигнорировала — зеленые ракеты не запустила и отвод не начала.

Попытка отвода сил у занятого на днях украинскими нацистами-радикалами Золотого обернулась их стычкой с ВСУ, в ходе которой применялось оружие и был ранен полицейский. Этому предшествовал обстрел из минометов и различного стрелкового оружия соседнего пункта, находящегося под контролем Народной милиции ЛНР. ВСУ и радикалы настолько увлеклись друг другом, что до исполнения мирного плана дело так и не дошло.

Что же касается Петровского, находящегося под контролем НМ ДНР, то оно в 11.00, буквально за час до начала отвода сил, было обстреляно ВСУ из крупнокалиберных пулеметов со стороны поселка Богдановка. Здесь также отвод вооружений был сорван.