В ДНР отреагировали на нежелание Украины использовать механизм полной амнистии

Украина, заявляя о нежелании амнистировать представителей Донецкой и Луганской народных республик, показывает свою недоговороспособность. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Амнистии не будет

Киев не собирается использовать механизм полной амнистии для участников гражданского конфликта, который предусмотрен Минскими соглашениями. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам (так на Украине называют население Донецкой и Луганской народных республик, принявшее решение с оружием в руках отстаивать свою независимость. — Прим. ФАН), которые воевали против наших, и особенно тех, кто совершил преступления», — заявил Загороднюк.

Украинский министр считает, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году «под серьезным прессингом», а «сейчас может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами».

Украина недоговороспособна

Как отметил Александр Матюшин, до Загороднюка об отказе от амнистии ополченцам ДНР и ЛНР высказывались многие как при режиме Петра Порошенко, так и при новом президенте Владимире Зеленском, который пришел к власти под антивоенными лозунгами. Говоря об отказе предоставлять амнистию защитникам Донбасса, украинское руководство в очередной раз показывает нежелание прекращать военный конфликт и бессмысленность заключения любых договоренностей с ними.

«Что же говорить о позиции молодых республик Новороссии, мы не видим необходимости в амнистии, потому как не считаем себя виновными. Мы совершили гражданский подвиг в далеком и огненном 2014 году, отбросив все и взяв в руки оружие. Мы пошли на защиту своей земли, семей, истории и могил предков от надвигающейся угрозы возрождения нацизма. И со своей стороны должны требовать от Украины наказания всех, без исключения, военных преступников, виновных в гибели как защитников Донбасса, так и мирного населения нашего шахтерского края», — пояснил Александр Матюшин.

Поэтому, уверен Варяг, договариваться и стремиться к амнистии должна украинская сторона. Кроме того, должна быть создана база на всех украинских военных преступников.

«А по поводу заявлений Загороднюка о том, что Минские соглашения были подписаны «под серьезным прессингом», то ему следует помнить, что если бы не эти договоренности, то армии Донбасса вышли бы к своим естественным границам еще осенью первого года войны», — заключил Александр Матюшин.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».