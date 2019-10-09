Гимнасты сборной РФ впервые в истории взяли золото ЧМ в командном турнире

Берлин, 9 октября. Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном турнире на чемпионате мира. Это первая подобная победа российских гимнастов.

Чемпионат мира проходит в немецком Штутгарте. Сборная России набрала 261,726 балла. Это оказался максимальный результат: спортсменам досталось золото. Второе место получила команда из Китая — 260,729 балла, а третье место завоевали вручили японским спортсменам — 258,159 балла.

Мужскую сборную России по спортивной гимнастике представляли Никита Нагорный, Иван Стретович, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин и Владислав Поляшов в качестве запасного.

Командный турнир на чемпионате мира российские спортсмены ранее выигрывали только в составе сборной СССР в 1991 году.

Напомним, что сборная России на турнире не решает задач по отбору на Олимпиаду. Россия получила командные лицензии еще по итогам чемпионата мира в Дохе 2018 года, на котором заняла второе место в командном турнире.

5 октября российский спортсмен Василий Мизинов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в ходьбе на 20 км в Дохе.