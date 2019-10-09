Устроивший стрельбу в Германии преступник попал в ДТП при попытке скрыться

Берлин, 9 октября. Устроивший стрельбу в немецком Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) мужчина попал в аварию при попытке скрыться.

Как сообщает издание Bild, автомобиль преступника столкнулся с грузовиком на федеральной трассе B91 примерно в 40 км от города. Прибывший на место ДТП спецназ обнаружил в багажнике автомобиля оружие. В настоящий момент трасса перекрыта. Полиция пока не подтвердила информацию о задержании преступника.

В среду стрельба произошла у синагоги в Галле. Жертвами стрельбы стали два человека. По предварительным данным, нападавших было двое, они скрылись с места происшествия. Один из нападавших был задержан. Правоохранительные органы взяли под особый контроль синагоги в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Франкфурте-на-Майне и других городах. Кроме того, усилен контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропортах ФРГ.