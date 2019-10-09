Сирия новости 9 октября 19.30: Турция начала операцию «Источник мира», в Хасаке SDF жгут нефтяные вышки

Сирия, 9 октября. Турция объявила о начале операции «Источник мира» на востоке Сирии. На севере Хасаки SDF жгут нефтяные вышки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по радикалам на севере Хамы, расположили у Джебель Шахшабу минометные установки.

«Сирийская народная армия» (СНА): заявила о том, что присоединится к армии турции на востоке Сирии в операции против бойцов «Демократических сил Сирии» .

Курды: организовали митинг в Дейр-эз-Зоре в качестве протеста на ввод Турцией войск в зону их оккупации.

ВС Турции: нанесли 25 авиаударов на севере провинции Ракка и Хасака сразу после объявлении о начале операции «Источник мира», стягивают подкрепление в провинцию Хатай к границе с Сирией.

Провинция Дейр-эз-Зор

Заявляется, что члены «Демократических сил Сирии» (SDF) в короткие сроки организовали в поселке Аль-Касра демонстрацию мирных жителей, которые вышли с лозунгами против проведения турецкой военной операции на востоке Сирии, как указывает новостной Twitter-канал Euphrates Post. После поступления информации о намерении Анкары провести на востоке Сирии операцию на территориях оккупации SDF, от курдов открестились силы международной коалиции во главе с США. Теперь, курды призывают к протестным акциям и всеобщей мобилизации жителей оккупированных ими территорий.

Провинция Ракка

Турция объявила о начале операции в Сирии под названием «Источник мира», о чем сообщает агентство ТАСС. Объявление о начале операции президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал на своей странице в сети Twitter, подчеркнув, что операция нацелена на зачистку северо-востока Сирии от «Исламского государства»1 и курдских отрядов YPG. Обе группировки президент называет террористическими.

Следом заявление о своем намерении присоединиться к операции против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) выпустила «Сирийская национальная армия», как пишет агентство Masar Press Net. В городе Тель-Абъяд наблюдается массовая эвакуация населения, деревню Ябисах покинули почти все жители из-за опасения возможного турецкого авианалета, как указывает источник в сети Twitter NPA SY. За сорок минут после объявления о начале операции, ВВС Турции нанесли 25 авиаударов по 16 населенным пунктам на севере Ракки и Хасаки. Четыре воздушных удара пришлись по городу Айн-Исса, по базам курдов. Вылетевшие с авиабазы Диярбакыр турецкие истребители F-16 ВВС Турции нанесли серию ударов по курдским позициям и контрольно-пропускному пункту Мишрафа, как сообщает источник в сети Twitter Not Woofers.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает на севере провинции Хама обмениваться с беовиками альянса «Тахрир аш-Шам» ударами близ долины Аль-Габ. Как передает информагентство Step News Agency, стороны обстреливают друг друга их артиллерии в районе поселка Шахнараз. Источник также сообщает, что сирийская армия разместила в нескольких районах на западе провинции установки типа «Корнет» с системой теплового виденья, чтобы контролировать маршруты передвижения боевиков «оппозиции», в особенности в районе высот Джебель Шахшабу.

Провинция Хасака

Местные источники продолжают подтверждать вход группы турецких сил на север Сирии в районе приграничных поселений Тель-Абьяд и Рас аль-Айн — в частности, это подтверждает британское агентство Bloomberg. Турецкие военные самолеты нанесли авиаудар по учебному полю курдского тренировочного лагеря в деревне Хошан к западу от города Айн-Исса. Корреспондент SANA сообщил, что так называемые силы безопасности курдов «Асайиш» начали жечь покрышки, а позднее подожгли нефтяные скважины на север провинции. Дым от пожара ухудшил видимость для пилотов турецких истребителей.

Турецкие ВВС также совершили налет на деревню Мушаррафа, Бир-Нух и Асадию к востоку от Рас-аль-Айна. Прямой авиаудар был нанесен по центру города Телль-Абьяд, сообщает Twitter-канал XXVII 27. В турецкую провинцию Хатай турки продолжают стягивать подкрепления бронетехники, о чем также сообщает источник. По заявлению главы пресс-центра SDF Мустафы Бали, турецкие военные самолеты наносят удары по гражданским районам, сея панику среди населения, спешно покидающего поселения.

1 Организация запрещена на территории РФ.