Донбасс сегодня: «Азов» занял новые позиции, арсенал ВСУ уничтожен под Донецком

Донбасс, 9 октября. Украинская сторона под давлением националистов сорвала разведение сил и средств. «Азов» занял новые позиции и закрепился на участке разведения. Бойцы ВСУ уничтожили склад боеприпасов и личный состав соседнего подразделения недалеко от Донецка. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Киевские силовики не готовы выполнять приказы своего командования и продолжают нарушать режим перемирия. Согласно информации представительств ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за минувшие сутки Вооруженные силы Украины 13 раз обстреляли населенные пункты республик.

В ЛНР удару подвергся поселок Золотое, а в ДНР обстрелян район Петровского, где должны были состояться мероприятия по разведению сил и средств сторон конфликта. По поселку Золотое-5 ударили из орудия боевых машин пехоты. В направлении Петровского стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Факты зафиксированы наблюдателями ОБСЕ.

В ДНР за сутки отмечено использование украинскими силовиками 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В зоне обстрелов оказались девять городов и сел республики. В Докучаевске повреждены окна квартиры многоэтажного дома.

«Азов» занял новые позиции и закрепился в районе Золотого

По информации управления Народной милиции ЛНР, в район поселка Золотое прибыли националисты полка «Азов» с целью не дать состояться разведению сил и средств. Прибывшие «азовцы» заявили о готовности заменить собой отведенные силы украинской армии. Но, как оказалось, в среду разведение так и не началось, украинская сторона не подтвердила готовность начать ранее согласованные мероприятия.

Накануне в Золотое приезжали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генштаба Руслан Хомчак, которые так и не смогли противостоять ползучей оккупации поселка националистами «Азова». В результате киевским руководителям пришлось объявить общественности, что националисты останутся на позициях ВСУ и будут выполнять задачи мирных волонтеров. В то же время лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий во всеуслышание заявил, что полк «Азов», выйдя на новые передовые позиции в Золотом, закрепляется там и остается вместо частей армии.

ВСУ минируют дороги и роют траншеи для техники в районе разведения сил

Народная милиция ЛНР также рассказала о том, что на участке разведения сил и средств в Золотом продолжается оборудование траншей для размещения военной техники ВСУ. Разведданные подтверждают, что солдаты 72-й механизированной бригады ВСУ под руководством комбрига Артема Богомолова роют траншеи. Указанный факт подтверждают и в ОБСЕ.

Продолжается минирование вдоль автомобильных дорог в районе поселка Луганское. ОБСЕ обнаружила там 39 противотанковых мин, вновь установленных по приказу командира 59-й мотопехотной бригады ВСУ Валерия Кащишина. Заминированными дорогами пользуются в том числе и патрули иностранных наблюдателей, что ставит под угрозу их жизни и здоровье.

У ВСУ взорвался склад с боеприпасами

В районе поселка Пески к северу от Донецка на позициях 56-й бригады ВСУ были найдены двое военнослужащих без сознания. Пострадавших от распития неустановленной жидкости нашел наряд сменщиков. Бойцов направили в больницу, но один из них умер в лечебном учреждении, а второй находится в коматозном состоянии, сообщил военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин.

Офицер также сообщил, что военные республиканской армии стали свидетелями того, как военнослужащие 92-й механизированной бригады ВСУ из гранатомета обстреляли позиции своих сослуживцев в районе города Авдеевка. Результатом попадания противотанковой гранаты в склад с боеприпасами стали детонация боекомплекта и потери среди личного состава украинского подразделения. О причинах такого поступка не сообщается.