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Новости Сирии

Курды подожгли нефтяные месторождения после авиаударов Турции

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Курды подожгли нефтяные месторождения после авиаударов Турции

Дамаск, 9 октября. Вооруженные формирования курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) совершили поджог нескольких нефтяных месторождений, расположенных в сирийской провинции Хасака.

О действиях вооруженного сирийского отряда сообщило местное телевидение.

В настоящее время на провинцию, расположенную на севере государства, напали войска Турции. Под артиллерийский обстрел попали города Телль-Абъяд и Рас-аль-Айн, а также деревня аль-Маджрафа.

Турецкие военно-воздушные силы начали операцию «Источник мира» против курдских формирований. О начале военных действий ранее сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства отметил, что главная цель «Источника мира» — освобождение приграничной территории между странами от сирийских курдов для дальнейшего размещения в ней беженцев.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал позицию России о конфликте между Турцией и курдами. Сенатор подчеркнул, что РФ не будет принимать участие в вооруженном конфликте в Сирии, несмотря на базирование вооруженных сил страны в Сирийской Арабской Республике.

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