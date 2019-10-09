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Путин освободил Глазьева от должности советника президента РФ

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Путин освободил Глазьева от должности советника президента РФ

Москва, 9 октября. Президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника главы государства. Указ об этом опубликован на портале правовых документов. 

1 октября Глазьева утвердили на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Ранее эту должность занимала Татьяна Валовая. Она, в свою очередь, возглавила штаб-квартиру ООН в Женеве, сменив датчанина Михаэля Меллера.

Должность советника президента РФ Глазьев занял в 2012 году. Среди его инициатив можно выделить нашумевшее предложение ограничить вывоз капитала из России, поддержать собственных производителей через ослабление рубля, а также запретить закупки импортных товаров за счет госбюджета.

Политик жестко критиковал действия российского Кабмина и Банка России по вложению средств нацрезерва страны в доллары и евро. По его мнению, вместо этого Минфин и ЦБ должны были поддержать за их счет отечественное собственное производство. 

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