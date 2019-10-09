Юмашева призвала не поддаваться на провокации спецслужб США

Москва, 9 октября. Депутат Инга Юмашева призвала не отказываться от диалога с США из-за провокаций американских спецслужб. С таким заявлением она выступила по итогам заседания Совета Госдумы, где обсуждался инцидент с допросом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы основываемся на том, что нам нужно продолжать взаимодействие. Мы не должны поддаваться на провокации спецслужб. Мы не должны прикрывать каналы для диалога», — заявила Юмашева.

При этом она отметила, что надо быть готовыми к любого рода провокациям, «потому что таково настоящее состояние российско-американских отношений».

«Диалог мы будем вести с теми здравыми силами американского общества, которые к нему готовы», — подытожила Юмашева.

Напомним, Инга Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», целью которого является укрепление взаимопонимания между народами РФ и США. В аэропорту Нью-Йорка у нее забрали документы и отвели на часовой допрос сотрудника ФБР, который впоследствии предложил продолжить разговор в неформальной обстановке.

Ранее в своем Telegram-канале советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова сообщила, что поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены.