Отряды курдов обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии

Дамаск, 9 октября. Курдские вооруженные формирования из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) обстреляли город Нусайбин в Турции в ответ на авиаудары Анкары по северным районам Сирии. Об этом сообщает сирийский телеканал Ikhbariya.

По данным телеканала, курдские вооруженные отряды SDF нанесли минометный удар по турецкому городу Нусайбин, который расположен на границе с Сирией.

«SDF обстреляли несколькими минометными снарядами турецкий город Нусайбин», — говорится в сообщении.

Кроме того, курдские отряды нанесли артиллерийский удар по турецкому городу Джейланпынар и позициям Вооруженных сил Турции в районе сирийского города Эль-Маликия, который расположен в провинции Хасака.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По его словам, Анкара намерена очистить приграничную с Турцией сирийскую территорию от вооруженных курдских формирований. ВВС Турции нанесли удары по городам Рас-аль-Айн, Телль-Абъяд и Айн Исса, которые расположены на севере Сирии.

Власти Сирии неоднократно призывали Анкару отказаться от военного вторжения в САР, отмечая, что Турция утратит статус страны-гаранта в «астанинском» процессе в случае начала военной операции на северо-востоке республики.