Появилось видео, как националисты со стрельбой прорываются через блокпост ВСУ в Донбассе

Киев, 9 октября. Украинские националисты, несмотря на предупредительный выстрел правоохрнаителей, прорвались через блокпост в районе города Кременная Луганской области. В Сети появилось видео потасовки силовиков и псевдоактивистов.

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий в Telegram-канале сообщил, что полицейским была дана команда «к бою», когда они попытались проехать через блокпост. По его словам, ВСУ сделали несколько предупредительных выстрелов.

Пресс-служба МВД Украины в свою очередь заявила, что остановила колонну автомобилей, которая собиралась проехать в Золотое. Полицейские попросили националистов показать документы, но те отказались выполнять требование правоохранителей, из-за чего началась потасовка.

По информации украинского ведомства, после отказа предоставлять документы и начала потасовки сотрудник правоохранительных органов совершил предупредительный выстрел.

«Никаких спецсредств или оружия к лицам, отказавшимся выполнять законные требования полицейских, не применяли», — говорится в сообщении МВД Украины, опубликованном в Facebook.

Полицейские задержали двух человек: водителя, совершившего наезд на ногу спецназовца, и находившегося в розыске мужчину.

Билецкий утверждает, что его команда едет в Золотое на мирную акцию протеста, однако, согласно заявлению полиции, в машинах националистов были обнаружены «шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия».

Недавно контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления особого статуса Донбассу.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству и объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали 13 тысяч человек.