Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 9 октября.

Очевидцы выписки Анастасии Заворотнюк рассказали СМИ, что актриса стала практически неузнаваема. Очевидцы рассказали, как выглядит Заворотнюк после выписки.

Видеоблогеры сравнили цены на продукты питания в России и на Украине и пришли к выводу, что выгоднее покупать в магазинах РФ. Видеоблогеры сравнили цены на продукты в России и на Украине.

Сенат США обвинил Россию в порче репутации Клинтон и помощи Трампу через хакеров. Новым делом о «вмешательстве» демократы пытаются нанести ущерб Трампу — политолог.

Федеральное агентство новостей составило рейтинг энергетических держав мира. Россия по достоинству заняла в нем первое место. Россия обошла США и Китай по уровню развития энергетики.

Элитный медицинский центр, в котором находилась Анастасия Заворотнюк, оформил актрису под вымышленными данными. Лечившая Заворотнюк клиника скрывала актрису и ее болезнь до выписки.

Загорский раскрыл некоторые подробности съемок фильма о Началовой. Загорский рассказал, кто сыграет Пугачеву в фильме о Началовой.

Всемирный банк изменил прогноз относительно роста экономики РФ. Эксперт объяснил, почему санкции Запада не влияют на рост экономики РФ.

Согласно народной традиции, в день памяти Иоанна Богослова нельзя употреблять чеснок и лук. Есть и другие важные запреты. Праздник Иоанн Богослов: история и традиции, что можно и нельзя делать 9 октября.

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в частную клинику после выписки из больницы на улице Щепкина. Тяжелобольная Заворотнюк продолжит лечение в другой клинике.

Эксперты Росконтроля протестировали соленую сельдь нескольких брендов. Росконтроль назвал самую качественную соленую селедку.