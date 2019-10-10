Сирия новости 10 октября 07.00: курды попросили РФ помочь договориться с Дамаском, Турция наносит удары по SDF

Сирия, 10 октября. Турция наносит удары по курдам по всему северу Сирии, курды обратились к России с просьбой помощь в переговорах с Дамаском и прикрывают свои базы флагами США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Турция: начала операцию на севере Сирии, нанесла артиллерийские удары по курдским позициям близ Камышлы.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обстреляло из минометов Абу-Кемаль.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разогнали лагерь беженцев в Хаме.

Курды: попросили Россию стать гарантом переговоров с Дамаском для защиты от Турции.

Международная коалиция: подняла флаги США на курдской базе в Хасаке после авиаудара Турции.

Провинция Алеппо

Полицейский погиб и еще несколько человек получили ранения в результате взрыва мины на севере Алеппо. Как сообщает новостной источник в Twitter (@MasarPressNet), взрыв произошел на дороге между населенными пунктами Джариз и Калджибрин. Подробности инцидента не приводятся.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» обстреляли город Абу-Кемаль, находящийся на востоке провинции Дейр-эз-Зор, из минометов, сообщает курдский источник в Twitter (@NotWoofers).

Неопознанные самолеты нанесли воздушный удар по иранским силам, дислоцированным к северу от города Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), удар был нанесен близ кольцевой развязки Аль-Халабия.

Между тем в населенном пункте Аш-Шаафа продолжается разбор домов, разрушенных авиаударами коалиции США. Как сообщает новостной источник в Twitter (@@DeirEzzoreNow), из развалин одного из домов было извлечено тело погибшего ребенка. Девочка, которой было всего семь лет, была дочерью местного жителя Сулеймана аль-Адхаба и погибла еще в январе 2019 года при авиаударе ВВС США. Из всей семьи тогда выжил лишь семилетний Мухаммед аль-Адхаб.

Ситуация в Аш-Шаафе наглядно показывает, в каком катастрофическом положении находятся жители Заевфратья после своего «освобождения» от ИГИЛ — коалиция США и боевики SDF вели войну с ИГИЛ, не считаясь ни с какими жертвами среди арабского мирного населения.

Провинция Ракка

Сирийские курды, подвергшиеся сегодня массированным ударам со стороны Турции по всей протяженности границы - в провинциях Ракка, Хасака и Алеппо, обратились к Российской Федерации с просьбой стать гарантом в диалоге с официальным Дамаском. Как сообщает агентство Al Arabiya, курдская администрация приветствовала заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, который призвал ускоренно возобновить диалог между курдами и Дамаском.

Провинция Хама

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» от лица действующего в Идлибе и Хаме «правительства национального спасения» под ложными вытеснили беженцев, создавших лагеря в сельской местности Хамы. Агентство Step News приводит слова одного из беженцев, который рассказал, что беженцы успели прожить в палаточном лагере не более месяца. Боевики «Тахрир аш-Шам», несмотря на тяжелую ситуацию для беженцев, потребовали с них деньги за пользование землей. Представители «правительства национального спасения» то заявляли, что на этой территории будет военный штаб, то говорили, что земля отходит в сельскохозяйственное пользование. В итоге беженцам пришлось искать себе новое место.

Провинция Хасака

На севере Сирии продолжается наступление турецкой армии, которая перешла сегодня границу для проведения военной операции и создания «зоны безопасности», которая была бы свободна от курдских вооруженных формирований. Турецкие войска нанесли курдам авиационные и артиллерийские удары. Как сообщает новостной источник в Twitter (@jisrtv), в числе прочих под удар попали курдские позиции в районе деревни Си-Карка близ города Камышлы на севере Хасаки.

Другой источник в Twitter (@zana_medi) сообщает, что после турецкого авиаудара на базе коалиции и YPG в Телль-Темире были подняты американские флаги (хотя с утра над ней были желтые курдские знамена). Учитывая, что значительная часть американских сил уже отошла, курды могут использовать американские флаги, чтобы сбить с толку турок и предотвратить новые удары. Не исключено, впрочем, что часть американских войск решила остаться, чтобы помочь союзникам в Сирии.

Провинция Эс-Сувейда

Несовершеннолетний юноша из провинции Эс-Сувейда подорвался на мине. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), молодой человек пас скот в районе Хазм к северу от города Эс-Сувейда. SOHR отмечает, что со смертью юноши количество людей, подорвавшихся на оставшихся от войны минах в Эс-Сувейде достигло 174 человек.

Ирак

Количество погибших в ходе масштабных протестов в Ираке достигло 165 человек. Как пишет The Baghdad Post, министерство здравоохранения Ирака опубликовало новые сведения о количестве погибших и раненых за неделю протестов. В ходе ожесточенных столкновений между протестующими и силами безопасности на границе «зеленой зоны» в Багдаде, а также в ходе более мелких столкновений в других города Ирака получили ранения более 6000 человек. Большая часть убитых и раненых — протестующие, иракские силы безопасности действуют очень жестко.

1 Организация запрещена на территории РФ.