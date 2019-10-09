Госдума обратится к Конгрессу США для оценки инцидента с Юмашевой 

Москва, 9 октября. Руководство Госдумы обратится к руководству Конгресса США для оценки инцидента с депутатом Ингой Юмашевой. Об этом по итогам заседания совета нижней палаты парламента сообщил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В самое ближайшее время будет подготовлено обращение руководства Государственной думы к руководству Конгресса США в связи с данной ситуацией», — заявил Слуцкий.

Инцидент произошел не просто с депутатом, но и с координатором депутатской группы по связям с Конгрессом Соединенных Штатов Америки, напомнил он. Парламентарий назвал инцидент необоснованным и возмутительным.

На Совете Госдумы было принято решение отменить ранее запланированные командировки российских депутатов в США.

«Мы ждем в том или ином формате извинений от американской стороны», — пояснил Слуцкий.

Напомним, Инга Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», целью которого является укрепление взаимопонимания между народами РФ и США. В аэропорту Нью-Йорка у нее забрали документы и отвели на часовой допрос сотрудника ФБР, который впоследствии предложил продолжить разговор в неформальной обстановке.

Ранее в своем телеграм-канале советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены.