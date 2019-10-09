На выставке «Зброя та беспека 2019» в Киеве Зеленскому пустили пыль в глаза

XVI Международная специализированная выставка «Зброя та безпека 2019» начала вчера работу в Киеве. Мероприятие представляет серьезный интерес для каждого, кто хочет составить представление о современном состоянии ВСУ и ОПК Украины.

За выставкой понаблюдал обозреватель Федерального агентства новостей.

Минус «патриотизм»

По словам организаторов, в выставке принимают участие более 370 участников, из них — 48 иностранных из 16 стран мира: США, Польши, Дании, Финляндии, Бельгии, Белоруссии, Австрии, Чехии, Турции, Германии, Италии, Латвии, Хорватии, Израиля, Китая и Казахстана. Для сравнения напомним, что «Зброя та безпека 2018» собрала 346 предприятий, в том числе 34 иностранные компании из 14 стран мира.

Таким образом, можно говорить, что значимость «Зброи та безпеки» именно как международной выставочной площадки постепенно растет. Хотя, конечно, по общему масштабу, количеству экспонатов и размерам выставочных площадей эта ведущая украинская выставка продукции военного и двойного назначения по-прежнему на порядок уступает аналогичному по статусу российскому мероприятию — Международному военно-техническому форуму «Армия».

Отдельно отметим, что на первой «Зброе та безпеке», проводимой в президентство Владимира Зеленского, по сравнению с выставками «эпохи» Петра Порошенко, заметно сократилось количество поделок украинских «кулибиных». Речь идет о прикрученных к коптерам автоматах, бронетракторах, «насквозь пробивающих «Армату» чудо-пулях и прочих кустарных «шедеврах». Тем самым «Зброя та безпека 2019» изрядно потеряла в «патриотизме», но при этом прибавила в респектабельности.

Открытие выставки сопровождалось брифингом, на котором выступил новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Прямо скажем, чеканностью формулировок речь Минобороны не отличалась.

«Процент новой техники [в ВСУ] не такой, который нам подходит по нашим планам, и здесь [на выставке] находятся те, кто нам поможет исправить ситуацию. Особенно мы будем смотреть на технологические образцы, которые помогут нам выйти на новый уровень технологий. На этом будет особый фокус. И мы будем смотреть как на государственные предприятия, так и на частные», — сообщил присутствующим Загороднюк.

«Новейший» советский вертолет

Надо отметить, что основной причиной создания подавляющей части представленной на выставке продукции украинского производства стала утрата военно-технического сотрудничества с РФ. При этом изделия, которые Украина «выкатила» на «Зброю та безпеку 2019», условно можно разделить на три вида:

1. Продукция, созданная украинским ОПК еще до того, как Зеленский стал президентом, но доставленная в Киев для показа новому президенту Украины, так как больше показать нечего.

2. Продукция, созданная украинским ОПК в расчете на иностранных покупателей, так как у «родного» министерства обороны на приобретение подобной продукции «грошей нема».

3. Продукция, создаваемая украинским ОПК достаточно давно, но до сих пор не доведенная до стадии готовности к госиспытаниям. Она доставлена на выставку ради показа первому лицу, чтобы побудить того выделить средства на дальнейшую «доводку до ума» опытных образцов.

Пожалуй, наиболее наглядным примером первого вида продукции является доставленный на выставку десантно-транспортный вертолет Ми-8 МСБ-В. Де-факто это советский Ми-8, ввиду исчерпания ресурса советских «движков» получивший более мощные украинские двигатели ТВ3-117 производства «Мотор Сич». При этом изготовить новый редуктор и трансмиссию украинцы не смогли, что заставило их озаботиться снижением мощности ТВ3-117.

То есть в итоге старый вертолет с новым двигателем каких-то сверхвыдающихся характеристик не приобрел, зато лишился возможности использования штатных пылезащитных устройств, что довольно негативно влияет на ресурсные показатели вертолетных двигателей.

Но любопытно не это. Тот борт, который Владимиру Зеленскому показали на «Зброе та безпеке 2019» как «абсолютно новый», впервые был продемонстрирован публике на той же «Зброе та безпеке» еще… в 2015 году.

Еще более смешным оказался диалог в кабине Ми-8 МСБ-В Зеленского с представителем ВВС Украины. Представитель долго и пространно объяснял президенту страны, что «тут все новое, и мы по максимуму использовали все украинского производства». После чего выяснилось, что авионика и радиооборудование на борту — германского производства, тепловизор — шведский, а вся система управления — старая советская.

Собственно, в этом смысле Ми-8 МСБ-В является квинтэссенцией современной модели работы украинского ОПК: взять советское изделие, по возможности заменить его изношенные элементы украинскими и иностранными узлами и агрегатами, после чего объявить получившийся продукт «новейшей отечественной разработкой».

Ненужная сенсация

Ярким представителем второго упомянутого нами вида продукции украинского производства стала «главная сенсация» «Зброи та безпеки 2019» — бронетранспортер «Отаман-3» с колесной формулой 6х6, разработанный киевским ЧАО «НПО «Практика».

Презентацию «Отамана» вел лично директор «Практики» Олег Высоцкий, объявивший, что демонстрирует «абсолютно новую машину», аналогов которой нет ни на Украине, ни «у нашего врага восточного». Оставим использование по отношению к РФ словосочетания «враг восточный» на совести директора НПО и отметим, что Высоцкий был со своими слушателями не совсем правдив.

Начнем с того, что в России давно ведется разработка весьма похожей на «Отамана», но куда более мощной, а главное — использующей исключительно отечественные комплектующие унифицированной боевой платформы, известной под шифром «Бумеранг». Впервые российские «Бумеранги» были открыто представлены широкой публике еще на репетиции парада Победы в 2015 году.

Использование применительно к украинскому «Отаману» словосочетания «абсолютно новая машина» тоже не совсем правомочно, поскольку исходно он является одним из украинских вариантов модернизации старых советских бронетранспортеров БТР-60.

Добавим, что «Отаман-3» создавался с использованием множества иностранных комплектующих, включая многотопливный двигатель, автоматическую коробку передач и независимую подвеску. Все это ставит производство «главной сенсации» выставки в серьезную зависимость от поставщиков из ЕС и США, а также заметно увеличивает стоимость бронетранспортера.

Кстати, о стоимости. У «Отамана-3» она, по заявлениям разработчиков, соответствует стоимости БТР-4. Но «четверка» на Украине уже выпускается серийно с 2008 года, тогда как производство «Отаманов» еще только предстоит налаживать с нуля.

Все эти обстоятельства, вкупе с неоднократно декларировавшимся украинскими военными желанием покончить с разнотипицей БТР в ВСУ, ставит под сомнение возможность приобретения «Отамана-3» Вооруженными силами Украины. Наиболее вероятно, что изделие ЧАО «НПО «Практика», в случае успешного завершения госиспытаний, пополнит не «закрома» ВСУ, а ассортимент продукции, предлагаемой «незалежной» на экспорт.

«Луч» в поисках денег

Вот мы и добрались до третьего вида украинской военной продукции, представленной на «Зброе та безпеке», — небоеспособной, но привезенной в Киев ради пиара и добывания денег. Самым известным представителей этого раздела продукции ОПК Украины бесспорно является разрабатываемый государственным Киевским конструкторским бюро «Луч» с 2014 года противокорабельный береговой ракетный комплекс РК-360МЦ с ПКР Р-360А, также известный как «Нептун».

Напомним, что Р-360А является украинским клоном советско-российской ПКР Х-35, а БРК РК-360МЦ представляет собой, по сути, попытку «Луча» повторить российский БРК «Бал».

Недавно ФАН опубликовало отдельный текст, посвященный истории украинского «Нептуна», так что в этой заметке воздержимся от пересказа подробностей. Добавим лишь, что даже выделение при Порошенко порядка 20 млн долларов на скорейшее создание украинской ПКР не позволило «Лучу» уложиться в первоначальные сроки и закончить испытания БРК в 2018-м или хотя бы в 2019 году.

Показательно, что до сих пор отсутствуют опубликованные данные фото- и видеофиксации попадания «Нептуна» в цель. Этот факт опровергает заявления главного конструктора ГККБ «Луч» Олега Коростылева о том, что для «Нептуна» уже создана активная радиолокационная головка самонаведения (АРЛГСН).

Похоже, что Коростылев и Ко столкнулись с ситуацией, когда давно обещанная заказчику ПКР хоть и летает, но до сих пор никуда не попадает, а средства, выделенные на доработку «Нептуна», уже закончились или заканчиваются. Вот почему для оказавшегося в подобном положении «Луча» вполне естественно попробовать «пробить» выделение дополнительных ассигнований на «Нептун» с помощью эффектной презентации БРК на «Зброе та безпеке».

По-видимому, именно этим объясняется появление на выставке в 2019 году таких элементов украинского БРК, как подвижный командный пункт СКП-360, мобильная пусковая установка УСПУ-360 и транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360.

Коростылев устроил для появившегося на «Зброе та безпеке» президента отдельную презентацию «Нептуна». В ходе нее Зеленскому было обещано закончить испытания комплекса в первом квартале грядущего года, после чего ВСУ смогут приобрести БРК в составе одного дивизиона. В него входят подвижный командный пункт СКП-360, 6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360, 6 транспортных машин ТМ-360 и 6 мобильных пусковых установок УСПУ-360, 72 ПКР Р-360А. Если, конечно, на все это государство выделит деньги.

Но тут в беседу президента и главного конструктора влез начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, объявивший, что БРК будет приобретен только «если ракета полетит туда, куда надо, и сделает то, что надо». Этим генерал-лейтенант Хомчак, во-первых, косвенно подтвердил, что украинская ПКР до сих пор не имеет АРЛГСН, а, во-вторых, заметно подпортил впечатление от пафосного доклада Коростылева.

Словом, будущее «Нептуна» по-прежнему под вопросом.

«Блестящая химера»

Разумеется, ФАН упомянуло далеко не все украинские изделия, представленные на «Зброе та безпеке 2019». Тем не менее, перечисленное вполне способно дать общее представление о текущем состоянии ОПК Украины — грозном, но эфемерном. Пожалуй, лучше всего это состояние характеризует словосочетание, придуманное в начале XIX века Жозефом Фуше, — «блестящая химера».