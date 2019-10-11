Сирийская армия нашла пулеметы и винтовки террористов на северо-востоке Эс-Сувейды

Дамаск, 10 октября. Силы безопасности Сирии обнаружили склад оружия в районе Аль-Аль-Ляджат в северо-западной части провинции Эс-Сувейды. Соответствующая информация оказалась в распоряжении специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН).

В частности, сирийские военные изъяли 52 ящика с боеприпасами, 45 взрывных устройств и медицинских материалов, оставшихся от вооруженных террористических групп, которые когда-то обитали в регионе.

«При помощи местных жителей компетентные органы Сирии обнаружили склад боеприпасов террористов. Там были пулеметы, винтовки, военные формы и медикаменты», — заявил в комментарии ФАН один из военных САР.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия натыкается на вооружения террористических группировок при прочесывании освобожденных населенных пунктов. Такое происходит практически каждый день. К счастью, в регионе действует специально обученная команда саперов, готовая разминировать любые самодельные взрывные устройства и мины-ловушки, которые могли спрятать джихадисты перед уходом.

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности обнаружили различные снаряды и противотанковые ракеты в штаб-квартире террористической организации «Джейш аль-Изза» во время прочесывания освобожденного города Кафр-Набуда, расположенного в северо-западной части Хамы.

Среди обнаруженного оружия было несколько противотанковых ракетных установок, пулеметов, танковых снарядов, РПГ и 120-мм минометов. Все это было спрятано в одной из штаб-квартир незаконной вооруженной группировки.