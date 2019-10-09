Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии ситуацию в Сирии

Москва, 9 октября. Заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с главой Ливанской демократической партии Талялем Арсланом ситуацию в Ливане и Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча Богданова с Арсланом состоялась в среду в Москве. Также в переговорах участвовал министр по делам беженцев Ливана Салех Гариб.

«… состоялся подробный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане, Сирии и на Ближнем Востоке в целом, включая проблематику сирийских беженцев», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Богданов подтвердил приверженность Москвы единству, суверенитету и независимости Ливана, а также готовность к налаживанию двусторонних связей и поддержанию контактов с ливанскими политическими силами для сохранения мира и стабильности в стране. Ежедневно с территории Ливана в Сирию возвращаются тысячи беженцев. За прошедшие сутки с территории Ливана в САР прибыли 1,2 тысячи сирийских граждан.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.