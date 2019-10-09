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Подмосковные хирурги спасли жизнь мужчине с редким заболеванием

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Подмосковные хирурги спасли жизнь мужчине с редким заболеванием

Истра (Подмосковье), 9 октября. Врачи Истринской районной клинической больницы смогли поставить на ноги пациента с редким заболеванием.

Медики диагностировали у 56-летнего жителя Подмосковья гипертонический криз на фоне длительно существующей лихорадки неясного генеза. В результате болезни у мужчины развилась двусторонняя пневмония. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Также врачи диагностировали у пациента сердечную недостаточность. Лечение мужчине не помогло — со временем у него возрастал лейкоцитоз, а также сохранялась лихорадка.

УЗИ показало у пациента инфаркт селезенки, после чего хирурги Истринской больницы приняли решение о немедленной операции. Врачи провели мужчине спленэктомию, вырезав поврежденный орган.

Операция прошла успешно. В настоящее время мужчину готовят к выписке из больницы.

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