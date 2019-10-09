Российские медики должны получать справедливую зарплату, заявил Путин

Москва, 9 октября. Российские медработники должны получать справедливую зарплату, чтобы она мотивировала их работать эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Кремле.

«Без эффективного решения вопросов в первичном звене здравоохранения мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос», — подчеркнул глава государства.

Накануне Путин поручил Кабмину разработать предложения о сроках внедрения системы оплаты труды медиков в России. Они должны быть готовы к 20 сентября 2020 года. Ответственными за выполнение поручения назначены Медведев и высшие должностные лица России. Помимо этого, Медведев должен до 31 декабря 2019 года представить доклад по внесению в Трудовой кодекс РФ требований к отраслевым системам зарплат.

Ранее на «закрытый и несправедливый» процесс начисления зарплаты пожаловались детские онкологи из центра имени Блохина. По данным СМИ, медики пообещали уволиться в полном составе, если руководство больницы не заменят. Однако в самом НМИЦ данные о массовом увольнении опровергли. Кроме того, заявления одной из медсестер о том, что она якобы получает от двух до пяти тысяч рублей в месяц, в центре тоже назвали ложными.

Опроверг сообщения о «нищенских зарплатах» и представитель профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов. По его данным, медсестры в центре имени Блохина получают от «8−13 тысяч рублей», отмечает «Ридус».

Скандал в центре Блохина прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле, по его словам, рассчитывают на то, что в конфликте разберется министерство здравоохранения. После этого Минздрав направил в больницу свою спецкомиссию. Родители маленьких пациентов в комментарии телеканалу «360» поделились своими страхами, что медики сдержат свое обещание, а также выразили надежду, что спор удастся разрешить в ближайшее время.