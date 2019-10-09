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«Кристал Пэлас» планирует подписать Чалова зимой

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«Кристал Пэлас» планирует подписать Чалова зимой

Москва, 9 октября. Нападающий ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов по-прежнему интересен английскому клубу «Кристал Пэлас», сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, знакомого с ситуацией, наставник лондонского клуба Рой Ходжсон рассчитывает подписать российского форварда в зимнее трансферное окно. Сообщается, что англичане планируют увеличить предложение до 25 миллионов евро. Кроме того, «армейцы» смогут получить значительный бонус в случае успешного выступления игрока на Туманном Альбионе. 

Чалов — воспитанник ЦСКА. На счету 21-летнего нападающего 15 матчей в текущем сезоне, 4 гола и 4 результативных передачи.

Ранее стало известно, что московский футбольный клуб «Спартак» интересуется форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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