Москва, 9 октября. Заявление стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что участники КВН вынуждены платить взносы за участие в программе, прокомментировали в клубе.

В беседе с блогером Юрием Дудем Сабуров выразил мнение, что взносы для участия в программе КВН являются беспочвенными и неверными. Однако в КВН открестились от взносов за участие в программе.

Представители Клуба веселых и находчивых заявили, что информация о выплатах не соответствует действительности. В пресс-службе КВН добавили, что не помнят Сабурова ни в одной передаче телевизионных лиг программы.

«Нурлан Сабуров не был замечен в телевизионных лигах МС КВН, — приводит слова представителей клуба РЕН ТВ. — Он не играл ни в высшей лиге, ни в премьер-лиге, поэтому его слова о том, что участие в КВН требует финансовых взносов, беспочвенны и неверны!»

Сабуров начинал карьеру комика в школьной команде КВН в старших классах и участвовал в Высшей казахстанской лиге. Затем молодой человек переехал в Екатеринбург, где стал студентом Уральского федерального университета. В России он продолжил играть в КВН за университетскую команду. На данный момент Сабуров является резидентом шоу Stand Up на канале ТНТ и участником YouTube-шоу «Что было дальше?».

Ранее режиссер Юлий Гусман заявил, что более чем за полвека игры в КВН он ни разу не сталкивался с необходимостью оплачивать участие: взносы и на дорогу, и на гостиницы всегда платил профсоюз.