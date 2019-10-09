Назван топ-10 самых популярных в России кроссоверов

Москва, 9 октября. Эксперты составили рейтинг самых популярных кроссоверов в России по результатам продаж в сентябре 2019 года.

По данным «АвтоСТАТ-Инфо», в сентябре текущего года было продано 58,7 тысячи автомобилей в сегменте SUV, что на 12% меньше прошлогоднего показателя. Лидером продаж стал Hyundai Creta, за один месяц российские дилеры продали 5,8 тысячи автомобилей.

Второе место занял Volkswagen Tiguan с 2,9 тысячи проданных машин. Третью строчку занял Renault Duster – 2,7 тысячи автомобилей.

На четвертом месте оказался представитель отечественного автопрома LADA XRay – 2,2 тысячи проданных автомобилей. Пятая строчка досталась Skoda Kodiaq – 2 тысячи проданных машин. Кроме того, в топ-10 попали: Mazda CX-5 (1,9 тысячи автомобилей), LADA 4×4 (1,9 тысячи) Nissan Qashqai (1,9 тысячи), KIA Sportage (1,9 тысячи) и Nissan X-Trail (1,8 тысячи).

Ранее стало известно, что в России подешевели авто с пробегом. Средняя цена автомобиля в России на вторичном рынке в третьем квартале этого года составила 370 тысяч рублей.