Турецкие ВВС нанесли авиаудары по сирийскому городу Телль-Абъяд

Дамаск, 9 октября. Армия Турции начала наносить авиаудары по городу Телль-Абъяд. Об этом сообщает гостелевидение Сирийской Арабской Республики (САР).

Обстрел Телль-Абъяда начался в среду, 9 октября. Город расположен на границе с Турцией.

«Турецкая авиация атаковала Телль-Абъяд в провинции Ракка», — сообщает телеканал Syria TV.

По данным СМИ, турецкие вооруженные силы обстреливают город из артиллерии.

Ранее турецкая армия нанесла интенсивные авиаудары по городу Рас-аль-Айн, тем самым положив начало военной операции под названием «Источник мира» против курдских формирований. Также жертвой атаки Анкары стала деревня аль-Маджрафа. В настоящее время из обстреливаемых населенных пунктов наблюдается массовый отток беженцев.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Россия не будет принимать участие в конфликте между Турцией и сирийскими курдами. Несмотря на то, что вооруженные силы РФ в настоящее время располагаются в Сирии, им ничего не угрожает, так как они дислоцированы в другой части государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что основная цель вооруженной операции «Источник мира» — очистка приграничной территории страны от сирийских курдов и создание там зоны безопасности для беженцев. Власти США не поддержали идею Анкары о начале вооруженных действий и вывели свои войска.