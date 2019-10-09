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Трамп потребовал прекратить «смешной импичмент»

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Трамп потребовал прекратить «смешной импичмент»

Вашингтон, 9 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с главой Украины Владимиром Зеленским не был сумасшедшим. На своей странице в Twitter глава Белого дома потребовал прекратить «смешной импичмент».

Трамп в соцсети напомнил, что так называемый информатор демократов назвал его разговор с Зеленским «сумасшедшим, пугающим и неинформативным в вопросе национальной безопасности». Однако он не знал, что президент США опубликует стенограмму беседы, в которой Минюст США не найдет нарушений национального законодательства, а также причин для проведения расследования против американского президента.

«Это [слова информатора] очень большая ложь, — констатировал Трамп. — Читайте стенограмму».

Он назвал свои телефонные переговоры с Зеленским «прекрасными», а также потребовал, чтобы информатор и другие извинились перед ним «и прекратили смешной импичмент», передает RT.

В сентябре Трамп назвал разговор с украинским коллегой «идеальным». Президент США констатировал, что представители Демократической партии и «лживые СМИ» переврали эту беседу и выставили беседу в дурном свете.

Напомним, по утверждениям политических оппонентов Трампа, во время переговоров с Зеленским глава США пытался убедить его начать расследование деятельности сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Украине. Информация вызвала крупный скансшадал в США.

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Источник: Страница Дональда Трампа в Twitter
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