Москва, 9 октября. Минюст России раскрыл иностранные источники финансирования так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального, из-за которых организация была признана иноагентом.

Речь идет об американском источнике Star-Doors.Com LLC и испанском ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS.

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента Минюста РФ по делам некоммерческих организаций Владимир Титов, только в 2019 году фондом были получены из-за рубежа средства на сумму 140 тысяч рублей.

«Были два транша из Испании и один из США. Таким образом, все две составляющие — занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования — налицо», — сказал он.

По словам Титова, именно после этого ФБК и был включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Ранее стало известно, что Минюст России включил «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) в список иностранных агентов. В ведомстве сообщили, что в рамках «текущего контроля за деятельностью» организации были установлены признаки, позволившие вынести данное решение.

Напомним, в сентябре в рамках расследования об отмывании прошли многочисленные обыски в штабах так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» в разных городах России. 17 сентября Басманный суд санкционировал 47 новых обысков. По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Уголовное дело возбуждено по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Мосгорсуд подтвердил законность решения столичного Басманного суда, который наложил арест на счета так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».

При этом сам Алексей Навальный и юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в момент проведения обысков находились на дорогостоящем отдыхе: блогер с семьей уехал в Калифорнию, а его протеже отправилась на Кипр.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое доказывает многочисленные факты вмешательства США во внутренние дела России, в частности — в недавние выборы, прошедшие в сентябре. ФАН выяснило, что в разгар массовых беспорядков в столице перед выборами в Мосгордуму офис ФБК посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон. Американец проводил тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» на тему организации уличных акций и учил последователей блогера оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.