ФАН публикует видео обстрела сирийского города Рас-аль-Айн турецкими ВВС

Дамаск, 9 октября. Турецкие ВВС и артиллерия нанесли удары по городу Рас-аль-Айн на севере Сирии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам корреспондента ФАН, турецкая авиация и артиллерия наносят беспорядочные удары по инфраструктуре города Рас-аль-Айн и небольшим населенным пунктам, которые расположены в его окрестностях.

Кроме того, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по городу Айн Исса, который расположен в сельской местности на севере провинции Ракка.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции Анкары на севере Сирии. По его словам, Турция намерена очистить приграничный регион от сирийских курдов и создать там зону безопасности.

При этом Пентагон выразил обеспокоенность в связи с военной операцией Анкары в Сирии. В ведомстве отметили, что военная операция Турции может подорвать интересы Вашингтона и Анкары в регионе. Кроме того, власти США заявили, что американские войска не будут принимать участие в военной операции Турции, а также намерены покинуть район ее проведения.

Власти Сирии неоднократно выступали против турецкого вторжения в северные районы страны. В МИД Сирии подчеркнули, что Турция утратит статус страны-гаранта в «астанинском» процессе в случае начала военной операции на северо-востоке САР.

В свою очередь сирийские курды призвали Москву и Дамаск защитить их от вторжения Турции. Однако в Москве заявили, что Россия не намерена втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска.