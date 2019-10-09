Очередной «русский след» в Ливии оказался фейком от «Братьев-мусульман»

Ряд аккаунтов в Facebook распространяют видео, которые якобы являются доказательством российского присутствия в охваченной гражданской войной Ливии. Федеральное агентство новостей (ФАН) проверило эти публикации и выяснило, что это очередная фальсификация, от триполийских исламистов.

Видео с «русским акцентом»

Серия видеороликов, на которых слышны русские голоса, была опубликована в воскресенье ливийским пользователем Facebook по имени Razan Nasri.

Стоит сразу отметить, что ни в одном из этих роликов не появляются «российские солдаты в Ливии». Более того, ни один из этих клипов не содержит никаких признаков, которые бы позволили однозначно определить, что действие происходит в Ливии.

Пропаганда ПНС и «Братьев-мусульман»

«Российское присутствие в Ливии» стало одной из центральных тем в пропаганде Правительства национального согласия, глава которого Файез Сарадж отдал столичный регион страны на откуп исламским террористам и наемникам из Турции и Катара. ПНС, ставшее «золотой жилой» для террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1, пытается объяснить поражения лояльных группировок от Ливийской национальной армии «иностранным вмешательством». Джихадистов, которых из Сирии бросили на фронт против ЛНА, убеждают, что якобы только помощь могущественной России, которая уже зарекомендовала себя в Сирии как главный противник радикальных исламистов, позволяет ЛНА одерживать победы.

Очевидная подделка

Сторонники Сараджа в Facebook продолжают размещать под этой записью комментарии с ненавистью к русским. Однако другие ливийцы, увидевшие запись, размещенную в Facebook, отреагировали немедленно: все это фейки.

«Фейковые видео и фейковая электронная почта», «дурацкий монтаж», «зачем вы лжете», — пишут арабоязычные пользователи в комментариях.

«В данном ролике очевидна подделка, — заявил пользователь Facebook, называющий себя Aziz Atia. – Это сделано для «Братьев-мусульман» и их боевиков. Наложенный русский голос не содержит звуков окружающей местности. Ливийцы, поймите правду и не верьте лжи».

Отметим, боевики, принадлежащие к запрещенному в России исламистскому движению «Братья-мусульмане»1 стали одной из основных вооруженных сил на стороне Сараджа. «Братьям-мусульманам» открыто покровительствует Турция, которая щедро снабжает сообщников Сараджа оружием и техникой.

Старые видео из открытых источников

Федеральному агентству новостей удалось найти в открытых источниках все оригинальные видеозаписи, куда с помощью грубого монтажа была добавлена русская речь. Данные ролики снимались во время боев с ИГИЛ1 в Сирте, в районе лагеря «Ярмук» под Триполи, в Бенгази, и даже на Синайском полуострове.

Оригинал выложен пользователем @BnElhady на странице в Twitter 25 сентября 2019 года. Русская речь отсутствует.

На втором видео из поста с фейками запечатлен момент боя под Мисуратой с турецкими наемниками. В этом нетрудно убедиться, посмотрев пост пользователя @FFF_1616pP на странице в Twitter от 29 июля 2019 года.

تدمير غرفة قيادة قطرية تركية

في مصراتة

لحظات الاقتحام الأولى لمعسكر النقلية

شجاعة جنود ليبيا البواسل سيذكرها التاريخ دائما بالشجاعة

نسأل الله أن ينصرهم نصرًا عزيزًا مؤزرًا #جبهة_شعب_مصرpic.twitter.com/cwpKoqZoaK — ????????Afaf Abdelwahab???????? (@FFF_1616pP) July 28, 2019

Третье видео — бой между ЛНА и боевиками ПНС в лагере Ярмук под Триполи. Оригинал выложен пользователем @abuhilalah на странице в Twitter в апреле 2019 года.

На всех остальных оригинальных видеозаписях так же отсутствует русская речь.

فيديو من ليبيا لبعض أفراد القوات المسلحة أثناء دخول طرابلس الجنوبية اليوم.



التفاصيل بالصور على موقعنا بعد قليل#اندبندنت_عربية_تغنيك pic.twitter.com/322Ad8RlSP — Independent عربية (@IndyArabia) April 5, 2019

بنغازي قبل قليل . شاهد قوة الامطار .. ماشاء الله تبارك الرحمن ..



تصوير : عبدالله الباشك . pic.twitter.com/gYzDZehNyh — Anis Abdalgawad (@AnisAbdalgawad) January 26, 2019

#شاهد

إعدام 15 طن من مخلفات الألغام والقذائف التي تم جمعها خلال حرب تحرير سرت من قبل سرية الهندسة العسكرية #مصراتة pic.twitter.com/3fvz5QPt5j — Mohammed Ali (@M_abdusamee) December 19, 2016

جنود الكتيبة 210 مشاة يستهدفون مدرعة لسراي الدفاع عن #بنغازي صباح اليوم في معارك تحرير الموانئ النفطية #ليبيا pic.twitter.com/XnaCNJzUxJ — محمد بوشقمة (@boshgma) March 14, 2017

Примечательно, что для создания пропагандистского фейка, радикальные исламисты из Триполи взяли первоисточник, снятый в районах Северного Синая после массированной бомбардировки Израиля.

Число пропагандистских фейков будет расти

Таким образом, налицо вполне очевидный фейк, созданный с целью обвинить Россию во «вмешательстве» в Ливии – аналогично тому, как вбросы о российском вмешательстве за несколько лет успели стать краеугольным камнем во внутренней политике США.

Федеральное агентство новостей отмечает, что в последнее время дезинформация о Ливии идет регулярно: «российское присутствие» в этой стране пытаются доказать с помощью фотографий и видеозаписей, сделанных в Сирии, а также с помощью фейковой публикации «Медузы» о ЧВК «Вагнера».

Можно не сомневаться в том, что по мере обострения ситуации в Ливии количество подобных пропагандистских фейков будет только расти. Многочисленные заказчики, среди которых Турция, Катар и Великобритания, спонсируют работу исламистских медиаресурсов и сделают все, чтобы списать свои поражения в войне с Ливийской Национальной Армии на «происки внешних сил».

1 Организация запрещена на территории РФ.