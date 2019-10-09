Очередной «русский след» в Ливии оказался фейком от «Братьев-мусульман»

Ряд аккаунтов в Facebook распространяют видео, которые якобы являются доказательством российского присутствия в охваченной гражданской войной Ливии. Федеральное агентство новостей (ФАН) проверило эти публикации и выяснило, что это очередная фальсификация, от триполийских исламистов.
Видео с «русским акцентом»
Серия видеороликов, на которых слышны русские голоса, была опубликована в воскресенье ливийским пользователем Facebook по имени Razan Nasri.
Стоит сразу отметить, что ни в одном из этих роликов не появляются «российские солдаты в Ливии». Более того, ни один из этих клипов не содержит никаких признаков, которые бы позволили однозначно определить, что действие происходит в Ливии.
Пропаганда ПНС и «Братьев-мусульман»
«Российское присутствие в Ливии» стало одной из центральных тем в пропаганде Правительства национального согласия, глава которого Файез Сарадж отдал столичный регион страны на откуп исламским террористам и наемникам из Турции и Катара. ПНС, ставшее «золотой жилой» для террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1, пытается объяснить поражения лояльных группировок от Ливийской национальной армии «иностранным вмешательством». Джихадистов, которых из Сирии бросили на фронт против ЛНА, убеждают, что якобы только помощь могущественной России, которая уже зарекомендовала себя в Сирии как главный противник радикальных исламистов, позволяет ЛНА одерживать победы.
Очевидная подделка
Сторонники Сараджа в Facebook продолжают размещать под этой записью комментарии с ненавистью к русским. Однако другие ливийцы, увидевшие запись, размещенную в Facebook, отреагировали немедленно: все это фейки.
«Фейковые видео и фейковая электронная почта», «дурацкий монтаж», «зачем вы лжете», — пишут арабоязычные пользователи в комментариях.
«В данном ролике очевидна подделка, — заявил пользователь Facebook, называющий себя Aziz Atia. – Это сделано для «Братьев-мусульман» и их боевиков. Наложенный русский голос не содержит звуков окружающей местности. Ливийцы, поймите правду и не верьте лжи».
Отметим, боевики, принадлежащие к запрещенному в России исламистскому движению «Братья-мусульмане»1 стали одной из основных вооруженных сил на стороне Сараджа. «Братьям-мусульманам» открыто покровительствует Турция, которая щедро снабжает сообщников Сараджа оружием и техникой.
Старые видео из открытых источников
Федеральному агентству новостей удалось найти в открытых источниках все оригинальные видеозаписи, куда с помощью грубого монтажа была добавлена русская речь. Данные ролики снимались во время боев с ИГИЛ1 в Сирте, в районе лагеря «Ярмук» под Триполи, в Бенгази, и даже на Синайском полуострове.
Оригинал выложен пользователем @BnElhady на странице в Twitter 25 сентября 2019 года. Русская речь отсутствует.
جايلك ي ليبيا ????????????♂️???? pic.twitter.com/uOOw2TqmTh— ÎŞŁĂM ÄBÐ_ĚŁHÄÐÝ HÁÐÎÄ???????????????? (@BnElhady) September 25, 2019
На втором видео из поста с фейками запечатлен момент боя под Мисуратой с турецкими наемниками. В этом нетрудно убедиться, посмотрев пост пользователя @FFF_1616pP на странице в Twitter от 29 июля 2019 года.
تدمير غرفة قيادة قطرية تركية— ????????Afaf Abdelwahab???????? (@FFF_1616pP) July 28, 2019
في مصراتة
لحظات الاقتحام الأولى لمعسكر النقلية
شجاعة جنود ليبيا البواسل سيذكرها التاريخ دائما بالشجاعة
نسأل الله أن ينصرهم نصرًا عزيزًا مؤزرًا #جبهة_شعب_مصرpic.twitter.com/cwpKoqZoaK
Третье видео — бой между ЛНА и боевиками ПНС в лагере Ярмук под Триполи. Оригинал выложен пользователем @abuhilalah на странице в Twitter в апреле 2019 года.
#عملية_بركان_الغضب الله أكبر ولله الحمد— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) April 10, 2019
فيديو يوضح سيطرة قوات عملية بركان الغضب على معسكر اليرموك. #وادي_الدوم2 #ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/LK2KBxiJtG
На всех остальных оригинальных видеозаписях так же отсутствует русская речь.
فيديو من ليبيا لبعض أفراد القوات المسلحة أثناء دخول طرابلس الجنوبية اليوم.— Independent عربية (@IndyArabia) April 5, 2019
التفاصيل بالصور على موقعنا بعد قليل#اندبندنت_عربية_تغنيك pic.twitter.com/322Ad8RlSP
بمناسبة تقرير #نيويورك_تايمز النهاردة ان #إسرائيل بتقصف #سيناء بمعدل مرة أسبوعيا بموافقة #السيسي..— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) February 3, 2018
الفيديو دا لا في "#سوريا ولا #العراق ولا #ليبيا" الصورة دي في جنة الله في الأرض #رفح #العريش
من الواضح ان #سيناء جزء من #صفقة_القرن !! pic.twitter.com/uRSXqQAc0O
بنغازي قبل قليل . شاهد قوة الامطار .. ماشاء الله تبارك الرحمن ..— Anis Abdalgawad (@AnisAbdalgawad) January 26, 2019
تصوير : عبدالله الباشك . pic.twitter.com/gYzDZehNyh
السيارة معش عرفت نلمها❄️❄️❄️❄️#بنغازي_ثلج pic.twitter.com/MsThArl6gl— Mustafa Rasheed⚫️⚪️ (@bofajuve) January 12, 2019
#شاهد— Mohammed Ali (@M_abdusamee) December 19, 2016
إعدام 15 طن من مخلفات الألغام والقذائف التي تم جمعها خلال حرب تحرير سرت من قبل سرية الهندسة العسكرية #مصراتة pic.twitter.com/3fvz5QPt5j
جنود الكتيبة 210 مشاة يستهدفون مدرعة لسراي الدفاع عن #بنغازي صباح اليوم في معارك تحرير الموانئ النفطية #ليبيا pic.twitter.com/XnaCNJzUxJ— محمد بوشقمة (@boshgma) March 14, 2017
Примечательно, что для создания пропагандистского фейка, радикальные исламисты из Триполи взяли первоисточник, снятый в районах Северного Синая после массированной бомбардировки Израиля.
Число пропагандистских фейков будет расти
Таким образом, налицо вполне очевидный фейк, созданный с целью обвинить Россию во «вмешательстве» в Ливии – аналогично тому, как вбросы о российском вмешательстве за несколько лет успели стать краеугольным камнем во внутренней политике США.
Федеральное агентство новостей отмечает, что в последнее время дезинформация о Ливии идет регулярно: «российское присутствие» в этой стране пытаются доказать с помощью фотографий и видеозаписей, сделанных в Сирии, а также с помощью фейковой публикации «Медузы» о ЧВК «Вагнера».
Можно не сомневаться в том, что по мере обострения ситуации в Ливии количество подобных пропагандистских фейков будет только расти. Многочисленные заказчики, среди которых Турция, Катар и Великобритания, спонсируют работу исламистских медиаресурсов и сделают все, чтобы списать свои поражения в войне с Ливийской Национальной Армии на «происки внешних сил».
1 Организация запрещена на территории РФ.