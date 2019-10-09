Матвиенко поддержала введение специализаций в конкурсе «Лидеры России»

Москва, 9 октября. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко поддержала запуск специализаций в конкурсе управленцев «Лидеры России».

Матвиенко назвала основной проблемой отсутствие профессионально подготовленных управленцев в образовании, в здравоохранении и в социальной сфере. По ее мнению, введение специализаций в конкурсе позволит найти людей с опытом работы в этих сферах и дать им возможность использовать социальные лифты для занятия руководящих постов в этих отраслях.

«Я очень поддерживаю этот конкурс. Все предыдущие – доказали свою эффективность. Моя подопечная назначена в российский фонд прямых инвестиций. Она активно работает и еще занимается проектом «Женское лидерство», — подчеркнула наставник проекта.

Спикер Совета Федерации также призвала к участию в конкурсе «Лидеры России» женщин. По ее мнению, представительницам прекрасного пола не стоит сомневаться в своих возможностях и способностях, а следует смело идти в бой. В России ярких женщин не меньше, чем мужчин, уверена Матвиенко.

«Еще есть время не опоздать — испытать себя, — подчеркнула политик. — Знаете, женщины-лидеры, они приносят особые женские качества в состав лидеров, в ту работу, которая затем поручается. И мне кажется, это важно».

Напомним, в начале октября президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса «Лидеры России».

За два года существования конкурса число зарегистрированных участников превысило 426 тысяч. За это время назначения на высокие позиции получили 150 участников: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.