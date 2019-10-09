Европейский фонд за демократию через форум Немцова готовит цветную революцию в России

Фонд Бориса Немцова 9 и 10 октября в столице Польши Варшаве проводит форум имени оппозиционера на тему «Стратегии против страха в России и за ее пределами». Несмотря на громкое название, мероприятие используется как плацдарм для вмешательства в дела государства. В частности, через Европейский фонд в поддержку демократии (European Endowment for Democracy, EED), являющийся одним из спонсоров цветных революций.

Немного истории

Предпосылки для создания EED появились в 2011 году после «арабской весны». Предложение тогда встретили с изрядным скепсисом, поэтому воплотить мечту о демократии получилось лишь в 2013 году. Официально целью фонда была помощь активистам-демократам, «правильным», «независимым» СМИ в странах Ближнего Востока, на западных Балканах и в Северной Африке. География этим не ограничивалась: EED спонсировал активистов как в России, так и на Украине, Молдавии и других «приевропейских» странах. По факту же фонд занимался вмешательством в дела других стран и спонсировал проведение цветных революций.

Во главе несущей в мир демократию организации стоит заместитель министра иностранных дел Польши Ежи Помяновски. В интервью различным СМИ он рассказывал, что EED — небольшая организация и в ее совете управления состоит от 12 до 20 человек. Финансирование фонд получал и получает от стран Евросоюза, поскольку был организован с санкции Еврокомиссии, а также от пожертвований неравнодушных к навязыванию западной демократии людей. Деньги переводили и не имеющие отношения к Евросоюзу страны, такие как Канада.

Из отчета EED за 2018 год следует, что фонд за пять лет работы поддержал различные неправительственные организации и демократических активистов на сумму в 50 миллионов евро. Финансирование всегда проходит не на конкурсной, а на «открытой» основе, то есть деньги EED дают тем, кто больше понравится руководству организации.

Деятельность European Endowment for Democracy сравнивали с работой американского фонда National Endowment for Democracy (NED) (признана нежелательной в России), который подозревают в финансировании протестных настроений перед «арабской весной» в 2011 году, украинского Майдана и других революций. Помяновски, которого упрекнули в схожести целей фондов, отнекиваться не стал, пояснив лишь, что EED ведет деятельность с «европейским взглядом».

«Вполне естественных ассоциаций с NED (в России признан нежелательной организацией) действительно не избежать. Однако следует отметить, что, с одной стороны, опыт NED является для нас очень ценным и вдохновляющим фактором, но, с другой, мы также глубоко убеждены, что у нас есть свой собственный, европейский опыт, и мы хотели бы показать альтернативу», — заявил Помяновски в интервью Eastbook.eu.

Тем не менее деятельность EED похожа на работу и другой организации, а именно международного фонда «Возрождение», который появился на Украине накануне революции.

«Возрождение»

Организация является частью сети фондов «Открытое общество» и финансируется на средства американского бизнесмена Джорджа Сороса. На деньги от «Возрождения», гранты посольств США и Нидерландов на Украине и средства EED в ноябре 2013 года начал вещание телеканал «Громадское телевидение».

Спустя месяц аудитория телеканала насчитывала почти восемь миллионов уникальных посетителей, а СМИ заняло первое место в рейтинге украинских интернет-телеканалов. Канал «реализовал непредвзятую журналистику» на солидные деньги: первый взнос составил почти 90 тысяч гривен, от посольства США поступило 400 тысяч гривен, а от Нидерландов — почти 800 тысяч. В 2016 году бюджет «Громадского» равнялся 40 миллионам гривен. Телеканал показывал «правильную» картинку конфликта на юго-востоке Украины, приглашал на ток-шоу оппозиционных деятелей и всячески помогал освещению «оранжевой революции» в стране.

При поддержке EED «Громадское телевидение» заработало в тот момент, когда набирал силу Евромайдан. Кроме того, телеканал в то время был рупором революции на Украине и, очевидно, создавался только под эти цели.

EED вливает деньги также в «независимые» СМИ Армении, Грузии, Туниса и остальных стран с нестабильной внутренней ситуацией.

Россия

Работает европейский фонд и у нас. В частности, он спонсирует признанную в РФ иноагентом международную организацию «Мемориал», главой которой является Лев Пономарев, частый участник незаконных митингов и пикетов. Антироссийская организация, связанная с чередой скандалов, занимается искажением исторических фактов для манипуляции обществом.

Из выписки Минюста РФ на сайте госуслуг следует, что спонсирует «Мемориал» множество иностранных фондов и организаций, среди которых можно найти и EED, и NED.

EED сотрудничает и с российской «несистемной» оппозицией. Очевидно, что Помяновски для дальнейших координаций посетит мероприятие, где станет модератором по теме «Страх перед Россией». Примечательно, что вести тему будут отнюдь не граждане РФ: профессор британского King’s College Гульназ Шарафутдинова, бывший сотрудник Госдепа США Даниэль Фрид, польский журналист Мария Филимор-Слоним и вице-президент польского же Форума гражданского диалога (FOR) Марек Татала.

Помяновски в интервью дочери Немцова Жанне для Deutsche Welle сообщал, что в России не бывал почти 20 лет и не считает, что для понимания внутренней ситуации обязательно нужно присутствовать в стране. Впрочем, еще Гоголь замечал, что из-за границы лучше видно, как обустроить Россию.

Напомним, в конце сентября Федеральное агентство новостей выпустило новую часть «Анатомии протеста», где рассказало о технологиях вмешательства в минувшие выборы в Мосгордуму.