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Более 250 российских спортсменов выступят на Всемирных военных играх в Китае

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Более 250 российских спортсменов выступят на Всемирных военных играх в Китае

Москва, 9 октября. Торжественные проводы спортсменов сборной команды Вооруженных сил РФ в Китай состоялись в среду в Музее спортивной славы ЦСКА. Спортсмены примут участие в VII летних Всемирных военных играх.

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков выразил уверенность, что соревнования принесут спортивный мир. Панков подчеркнул, что мероприятия под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) проходят уникальным девизом CISM — «Дружба через спорт». Панков напомнил, что российские спортсмены не раз показывали высокие результаты на чемпионатах мира CISM и Всемирных военных играх.

«Да, конкуренция будет высокой. Но огромная сила воли, опыт и целеустремленность помогут вам добиться триумфального успеха на седьмых Всемирных военных играх в Китае», — подчеркнул замминистра обороны РФ.

Более 250 российских спортсменов выступят на Всемирных военных играх в Китае

VII летние Всемирные военные игры пройдут с 15 по 28 октября в Китае. В программу соревнований входят 32 вида спорта. Сборная команда Вооруженных сил РФ примет участие в 23 видах. Всего в состав делегации из РФ попали 363 человека. В составе сборной ВС РФ также присутствуют восемь действующих олимпийских чемпионов.

Более 250 российских спортсменов выступят на Всемирных военных играх в Китае

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