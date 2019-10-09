Россия не будет участвовать в конфликте Анкары и курдов

Москва, 9 октября. Россия не будет втягиваться в конфликт между Анкарой и сирийскими курдами. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор сделал заявление в связи с началом операции вооруженных сил (ВС) Турции на севере Сирии. Также Джабаров подчеркнул, что ВС России располагаются на территории Сирийской Арабской Республики (САР) для иных целей.

«Россия точно не будет втягиваться, это не наш конфликт. Российские вооруженные силы находятся на сирийской территории не для этого, их цель — содействие в освобождении Сирии от международного терроризма», — отметил первый зампред комитета СФ.

Джабаров также сообщил, что вооруженным силам РФ ничего не угрожает, так как они располагаются в другой части государства, пишут РИА Новости.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкая армия начала наносить авиаудары по сирийскому городу Рас-аль-Айн в провинции Хасака. Зафиксирован массовый отток беженцев из населенного пункта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне объявил о начале военной операции в Сирии под названием «Источник мира». Примечательно, что Дамаск неоднократно высказывал критику в отношении намерения Турции применить агрессию к сирийским курдам.

МИД Сирии в свою очередь подчеркнул, что желание Анкары начать военные действия угрожает единству САР.