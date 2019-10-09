Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Краснодаре обсудят перспективы регионов в контексте общего развития страны

2 235
0 Оставить комментарий

В Краснодаре обсудят перспективы регионов в контексте общего развития страны

Программа «Развитие регионов. Лучшее для России», ориентированная на выявление самых эффективных практик развития регионов, пройдет 14–16 ноября 2019 года на площадке Four Points by Sheraton Krasnodar.

В первый день мероприятия участники посетят нетворкинг-сессию в форме деловой игры от бизнес-тренера Елены Ждановой. Второй день займет экономический форум «Лучшее для России». Здесь на обсуждение вынесут эксклюзивные кейсы отечественных и международных организаций. Ключевыми тематическими сессиями форума станут: создание комфортной среды в ключе общей динамики развития регионов, региональное бизнес-пространство, технологический потенциал регионов и общая оценка России по международным стандартам. 

Среди спикеров форума в этом году заявлены представители региональных властей Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Омской, Ленинградской и Ярославской областей. На мероприятии выступят заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и заместитель премьер-министра Республики Карелия Дмитрий Родионов.

В Краснодаре обсудят перспективы регионов в контексте общего развития страны

«Стратегическое управление региональным развитием невозможно без обеспечения эффективного сотрудничества государственного аппарата и бизнес-среды, однако часто на практике трудно достичь баланса интересов. В связи с этим программа «Развитие регионов. Лучшее для России» является важным шагом к качественному развитию регионов РФ на основе открытого диалога между представителями власти и бизнеса», — подчеркивает значимость осуществляемой в ходе программы коммуникации руководитель проекта Ангелина Сливина. 

Финалом станет церемония награждения лауреатов программы «Развитие регионов. Лучшее для России — 2019» в 24 категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития, от ретейла до телекоммуникационных технологий.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров