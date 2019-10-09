В Краснодаре обсудят перспективы регионов в контексте общего развития страны

Программа «Развитие регионов. Лучшее для России», ориентированная на выявление самых эффективных практик развития регионов, пройдет 14–16 ноября 2019 года на площадке Four Points by Sheraton Krasnodar.

В первый день мероприятия участники посетят нетворкинг-сессию в форме деловой игры от бизнес-тренера Елены Ждановой. Второй день займет экономический форум «Лучшее для России». Здесь на обсуждение вынесут эксклюзивные кейсы отечественных и международных организаций. Ключевыми тематическими сессиями форума станут: создание комфортной среды в ключе общей динамики развития регионов, региональное бизнес-пространство, технологический потенциал регионов и общая оценка России по международным стандартам.

Среди спикеров форума в этом году заявлены представители региональных властей Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Омской, Ленинградской и Ярославской областей. На мероприятии выступят заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и заместитель премьер-министра Республики Карелия Дмитрий Родионов.

«Стратегическое управление региональным развитием невозможно без обеспечения эффективного сотрудничества государственного аппарата и бизнес-среды, однако часто на практике трудно достичь баланса интересов. В связи с этим программа «Развитие регионов. Лучшее для России» является важным шагом к качественному развитию регионов РФ на основе открытого диалога между представителями власти и бизнеса», — подчеркивает значимость осуществляемой в ходе программы коммуникации руководитель проекта Ангелина Сливина.

Финалом станет церемония награждения лауреатов программы «Развитие регионов. Лучшее для России — 2019» в 24 категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития, от ретейла до телекоммуникационных технологий.