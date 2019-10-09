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Комитет ГД направит в Минкомсвязи запрос о модернизации станций мобильной связи в Крыму

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Комитет ГД запросит в Минкомсвязи информацию о модернизации станций мобильной связи в Крыму

Москва, 9 октября. Госдума поручила комитету по информационной политике, информационным технологиям, связи и массовым коммуникациям запросить у Минкомсвязи информацию о состоянии базовых станций мобильной связи в Крыму и Севастополе, а также о возможности предоставления субсидий из федерального бюджета на их модернизацию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«[Речь идет о] качестве мобильной связи и Интернета в двух новых субъектах — Севастополе и Крыму», — рассказал автор поручения, депутат Дмитрий Белик.

Он напомнил, что крупные компании, такие как «МегаФон», «Билайн» и МТС, не включают данные субъекты в зону своего обслуживания, в связи с чем не происходит модернизации оборудования и установки новых базовых станций.  

Комитет ГД запросит в Минкомсвязи информацию о модернизации станций мобильной связи в Крыму

«Предлагается профильному комитету обратиться в министерство для того, чтобы запросить информацию о состоянии наших базовых станций мобильной связи», — рассказал депутат.

Кроме того, Минкомсвязи должно будет предоставить информацию о предполагаемых объемах расходов, связанных с модернизацией станций мобильной связи данных субъектов, а также возможности предоставления на нее субсидии из федерального бюджета на софинансирование данного мероприятия.

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