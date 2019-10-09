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Мутко оценил градостроительную политику Москвы

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Мутко оценил градостроительную политику Москвы

Москва, 9 октября. Столица обладает определенными полномочиями в градостроительной политике. Они обоснованы ее экономическими возможностями и учетом мнения жителей при принятии решений. Об этом по итогам «правительственного часа» в Госдуме рассказал вице-премьер России Виталий Мутко.

«У Москвы огромный объем жилищного строительства. В последние годы столица с точки зрения градостроительной политики получила очень серьезные самостоятельные полномочия», — отметил он.

По словам вице-премьера, они базируются «на экономических возможностях Москвы». Кроме того, город имеет «очень серьезный механизм взаимодействия с гражданами».

«[Ведется] активная работа по обсуждению градостроительных планов, планов застройки, таких программ, как «Мой двор», — пояснил Мутко.

Городом реализуется «очень много позитивных проектов», нет ни одного аварийного дома, указал заместитель председателя правительства. 

В то же время он добавил, что стандарт комплексной застройки и освоения территорий с 2021 года станет обязательным для всех и Москва не будет исключением.

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