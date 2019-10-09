Ученый рассказал, как обезопасить себя от простуды и гриппа

Осень — сезон простуд. Именно в это время года многие россияне подхватывают ненавистную простуду и заболевают, окружая себя бумажными платочками, лекарствами, горчичниками и чаем с малиной.

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Елена Бурцева в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, как защитить себя от простуды и гриппа, нужно ли делать прививки и в чем заключается опасность переносить простуду «на ногах».

Заболели — оставайтесь дома

— Елена Ивановна, какие меры могут помочь обезопасить организм от гриппа в первую очередь?

— Начало учебного года, которое приходится на сентябрь и продолжается в октябре, всегда сопровождается повышением показателей заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Хочу отметить, что в структуре этих инфекций гриппа, как правило, не бывает. Это определенная закономерность эпидемического процесса. Люди собираются после каникул и отпусков, приносят новых возбудителей заболеваний в свои коллективы.

На росте заболеваемости ОРВИ сказываются погодные условия, позднее включение центрального отопления, холодная погода. Все это способствует распространению респираторных вирусов.

Такие вирусы передаются воздушно-капельным путем. В этом и кроется секрет того, как мы можем обезопасить человека от инфицирования ОРВИ и дальнейшего заболевания. Прежде всего, это гигиенические меры. Если человек болеет, то ему лучше остаться дома. Это будет хорошо не только для окружающих, но и для него самого.

— В чем опасность нашей привычки переносить простуду «на ногах»?

— У больного могут развиться осложнения самого разного рода. И опять же, это риск инфицировать окружающих: он повышается при походе на работу, в школу. Воздушно-капельная инфекция легко передается именно при разговоре, чихании, кашле. Просто больной прошел рядом, и вот, он инфицировал мимо проходящего человека.

Инфекция может передаваться и через грязные руки: люди вытирают нос, глаза, вирус попадает на руки через слизистые. Поэтому соблюдение ряда необходимых гигиенических мер может предупредить распространение ОРВИ.

Ну и самое главное, это поддержание иммунной системы человека в тонусе.

Простые методы для крепкого здоровья

— Что может помочь усилить наш иммунитет?

— Это прогулки на свежем воздухе, правильное питание, занятия спортом и тому подобное. Почему я говорю об этом и не говорю о каких-то медицинских препаратах? Дело в том, что специальных препаратов для того, чтобы предупредить инфицирование, в данном случае мы не имеем.

Распространение заболевания сложно контролируемое, и нет специальной группы препаратов для большой группы острых респираторных вирусных инфекций, которые человек мог бы принимать. Кроме того, в этом нет смысла, потому что возбудители острых респираторных вирусных инфекций циркулируют круглогодично.

Если же мы говорим о гриппе, он все-таки обладает сезонностью.

— Когда грипп наиболее активен?

— Активность вируса гриппа мы обычно наблюдаем в зимние и весенние месяцы. Здесь, конечно, в распоряжении медицины есть группа антивирусных препаратов. Большим подспорьем является и кампания по вакцинопрофилактике. То есть с гриппом мы можем справиться специальными средствами и методами.

В отношении же респираторных вирусов ситуация иная. Да, есть препараты, повышающие тонус иммунной системы, которые влияют и на вирусные инфекции. Но их используют, когда человек уже заболевает. Вы же не будете для профилактики целый год принимать какие-то препараты…

Итак, в первую очередь от ОРВИ помогают гигиенические мероприятия и поддержка иммунной системы человека.

«Я прививки не боюсь!»

— В обществе существуют различные предрассудки относительно вакцинации: многие граждане боятся прививаться от гриппа. Можете объяснить популярно, насколько это может быть опасным для человека?

— Бояться здесь нечего. Дело в том, что по всем гриппозным вакцинам единственным противопоказанием является аллергия к яичному белку. Это бывает крайне редко, и содержание яичного белка в составе гриппозных вакцин крайне мало. Но это является абсолютным противопоказанием.

Вакцины от гриппа полностью безопасны. Они готовятся таким образом, что убиваются сами вирусы гриппа. Разрушается структура вируса, оболочка вируса, удаляются ненужные компоненты, которые могли бы привести к побочным реакциям. Но вакцина — это в любом случае не само заболевание гриппом.

— А можно ли заболеть гриппом из-за введения антигриппозной вакцины?

— Нет. Сама вакцина никоим образом не может вызвать заболевание гриппом. Однако важно помнить, что любое инфекционное заболевание имеет инкубационный период. Это когда человек инфицирован, но пока еще не проявил никакие клинические симптомы заболевания. Для ОРВИ это сроки обычно в районе трех-пяти дней.

Если на фоне такой начальной стадии инфекции человека прививают против гриппа, здесь может быть некоторое утяжеление течения ОРВИ. Всегда нужно быть очень аккуратным и делать прививки на фоне полного здоровья.