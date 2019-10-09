Заворотнюк перевели на реабилитацию не для лечения, заявил онколог

Москва, 9 октября. Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в медицинский центр для тяжелобольных пациентов не для лечения, заявила хирург, врач-онколог Надежда Юдина.

По мнению Юдиной, Заворотнюк отправили на реабилитацию не для лечения.

«Они таким образом не лечат онкологию, а пытаются частично восстановить двигательную активность, — приводит ее слова телеканал «Звезда». — Не более того. Это не лечение опухоли».

По некоторым данным, в зале эрготерапии с актрисой будут проводить занятия не для того, чтобы вылечить ее от рака, а для того, чтобы восстановить двигательную активность звезды. Онколог подчеркнула, что такие процедуры необходимы, когда человек теряет способность двигаться.

Слухи о болезни Заворотнюк появились летом, когда актриса перестала появляться на публике. По некоторым данным, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностирована четвертая стадия рака головного мозга.

Ранее стало известно, что звезду выписали из частной московской клиники, где она находилась последний месяц. Заворотнюк, по информации СМИ, перевезли в медицинский центр для тяжелобольных пациентов, где она будет проходить реабилитацию.

Ранее в прессу просочилась информация о том, что Заворотнюк предстоит длительное восстановление. Реабилитационный центр находится под строгой охраной, и попасть посторонним людям туда невозможно. По словам других пациентов, актрису ежедневно навещает ее мать.