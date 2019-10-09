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В ДНР обвинили Украину в угрозе срыва саммита «нормандской четверки»

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В ДНР обвинили Украину в угрозе срыва саммита «нормандской четверки»

Донецк, 9 октября. Срыв Киевом отвода войск с линии разграничения в Донбассе поставил под вопрос проведение саммита «нормандской четверки», в состав которой входят Франция, Германия, Россия и Украина.

Полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала бездействие Киева по договоренности вывода войск «саботажем». Об этом сообщает пресс-служба МИД ДНР.

«Чем бы ни был вызван саботаж возобновления разведения, это ставит под угрозу срыва проведение саммита «нормандской четверки» по вине Киева», — подчеркнула Никонорова.

Ранее сообщалось, что представители украинского полка «Азов» заняли позиции у населенного пункта Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР), где по плану должен был состояться отвод вооруженных сил по договоренности, заключенной неделю назад членами ДНР, ЛНР и Вооруженных сил Украины. Там же состоялось урегулирование гражданского конфликта в Донбассе путем подписания Киевом «формулы Штайнмайера». 

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что в настоящее время прорабатывается возможность министерской встречи стран «нормандской четверки». Политик отмечает важность работы государств в указанном формате. Последняя встреча представителей Франции, Германии, России и Украины состоялась около трех лет назад.

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